¡Creatividad al máximo!

Repostera peruana prepara marcianos de cerveza y desata locura en TikTok: "Dos cajas, por favor"

Una joven repostera peruana revolucionó TikTok al preparar marcianos con cerveza negra. Su receta ya supera los 3 millones de vistas y generó miles de pedidos en tono de broma.

Repostera peruana causa furor con marcianos de cerveza negra.
Repostera peruana causa furor con marcianos de cerveza negra. (Composición Karibeña)
23/08/2025

Una joven repostera peruana se volvió tendencia en TikTok tras mostrar su nueva y curiosa creación: marcianos de cerveza negra. Sí, esos postres helados caseros ahora llegaron directo al público cervecero y dejaron a miles de usuarios con la boca abierta.

Repostera peruana sorprende con marcianos de cerveza

Los marcianos de toda la vida se reinventaron gracias a una repostera peruana que sorprendió en TikTok con una receta insólita: marcianos de cerveza negra. La ocurrencia se volvió viral y miles de usuarios reaccionaron con humor, asombro y hasta pedidos anticipados.

La receta que enloqueció a los cerveceros. La protagonista de esta historia es Loreanne Díaz, una joven repostera que ya se había hecho conocida en redes por preparar marcianos de sabores como chocomenta, pie de limón y Sublime. Pero esta vez fue más allá.

En su video se la ve vaciando el contenido de tres botellas de Cusqueña Negra en un bol. Luego, le agregó agua, azúcar y mezcló todo antes de servirlo en las clásicas bolsitas. Finalmente, las amarró y las metió al congelador para darles el toque final.

Con picardía, acompañó la publicación con el mensaje: "Directo al público cervecero". Y vaya que le funcionó, porque el clip no tardó en hacerse viral.

@loreanne_ Directo al público cervecero 🍺🍻#cerveza #marcianos #invierno ♬ sonido original - TıNhø♡

Reacciones con humor y sorpresa. Las redes sociales no perdonan y, en este caso, los comentarios fueron la cereza del pastel. Miles de usuarios celebraron la creatividad de Loreanne y soltaron frases que hicieron reír a muchos.

"Dos cajas, por favor", escribió uno. "Que no lo vea mi tío", agregó otro. Incluso un usuario comentó: "Ni que vea este video Cueva porque se lo pidiera toditito para él y nos quedamos con las ganas".

También hubo quienes advirtieron que estos heladitos podían ser "peligrosos", porque se empieza con uno y luego ya no hay cómo parar. Lo cierto es que los marcianos de cerveza ya son un éxito en TikTok.

Sobre la receta 

Ante las dudas sobre la textura, algunos pensaron que se trataba de una versión cremosa. Loreanne decidió aclarar detalles de su receta.

"Solo son 3 ingredientes, para que salga correctamente solo debe ser las cantidades exactas", explicó. "Este sabor es de cerveza sin leche (la idea es que se conserve el sabor tal cual), pero, ya que muchos desean de ponche, lo intentaremos con leche pronto", comentó.

De esta manera calmó las preguntas y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de seguir innovando. No sería raro que muy pronto aparezcan nuevas versiones de su receta.

Actualmente, el video ya supera los 3 millones de visualizaciones, más de 116 mil "me gusta", y cerca de 2,200 comentarios. Todo un boom que confirma que la creatividad peruana no tiene límites.

En conclusión, Loreanne no solo sorprendió con su ingenio, sino que también puso en evidencia cómo lo simple puede convertirse en un fenómeno viral. Basta con un poco de originalidad y un toque de humor para conquistar las redes. Los marcianos de cerveza causaron revuelo y, aunque algunos lo vean con recelo, nadie puede negar que generaron risas, curiosidad y hasta antojos.

