Jorge Luna conmueve al revelar que le compró una casa a su mamá: "Gracias por todo, mamita"

Jorge Luna vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al revelar en pleno show que le regaló una casa a su madre por Navidad. La confesión la hizo durante el último programa de la temporada de Hablando Huevadas, donde no solo hizo reír, sino también emocionó al público con una historia cargada de gratitud y amor familiar.

Jorge Luna sorprende al confesar que le regaló una casa a su mamá

Durante una conversación con su compañero Ricardo Mendoza en el último programa de la temporada de Hablando Huevadas, Jorge Luna contó que le regaló una casa a su madre. La manera en que lo hizo no fue común, no hubo caja grande ni llaves entregadas de inmediato. Todo empezó con una pequeña cajita que contenía varias tarjetas, cada una con mensajes de agradecimiento y recuerdos importantes de su vida.

Jorge explicó que cada tarjeta representaba una etapa de su camino en la comedia, pero todas llevaban a un momento clave: cuando su madre le prestó 300 soles para que pudiera inscribirse en su primer taller de comedia. En ese entonces, él recién empezaba y no tenía claro si ese sueño iba a funcionar. El momento más fuerte llegó cuando Ricardo Mendoza leyó en voz alta el mensaje final.

"Mami... ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy, si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa", se escuchó en el escenario.

Según contó Jorge Luna, su madre no pudo contener las lágrimas al entender la sorpresa. La emoción fue tan grande que él también terminó quebrándose. El comediante confesó que no solo se conmovió ese día, sino también durante los días previos, mientras preparaba cada detalle del regalo y recordaba todo lo que habían pasado juntos.

Para el humorista, ese préstamo de 300 soles no fue solo dinero, sino un acto de fe. Gracias a esa ayuda, pudo iniciar su camino en la comedia, un camino que años después lo llevó a convertirse en uno de los humoristas más conocidos del país.

Jorge Luna compartió un momento personal

Horas antes que se publique el programa, Jorge Luna ya había dejado una pista en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, el comediante explicó que el episodio sería distinto y muy personal.

"El programa de hoy es el último de esta temporada, se acabó, y es un programa muy especial para mí. Cuento algo muy íntimo", escribió.

También confesó que dudó en contarlo por miedo a ponerse sensible. Sin embargo, decidió revivir un momento muy personal que lo marcó profundamente en su vida.

"No les voy a vender humo, mis hermanos, no lloré, y creo que no lo hice porque ya había llorado tanto cuando esto pasó y antes. Lloré mucho, pero de alegría, de emoción, de satisfacción, de lo logré", agregó, mostrando su lado más humano.

En conclusión, Jorge Luna compartió en el último programa de la temporada de Hablando Huevadas un episodio personal relacionado con su familia y su inicio en la comedia. El comediante relató cómo el apoyo económico de su madre fue clave para dar sus primeros pasos en esta carrera y cómo, años después, decidió agradecerle con la compra de una casa.