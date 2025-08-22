RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Hombre paseó a su perro en el techo de su mototaxi y enciende las redes: "En Perú nunca te aburres"

Un hombre sorprende al llevar a su perro sobre una mototaxi en pleno Rímac y se viraliza en redes sociales desatando un debate.

Hombre se viraliza tras llevar a su perrito arriba de una mototaxi
Hombre se viraliza tras llevar a su perrito arriba de una mototaxi (Composición: La Karibeña)
22/08/2025

Un video que circula en TikTok ha generado controversia y dividido opiniones entre los usuarios de redes sociales, luego de mostrar a un hombre transportando a su perrito sobre el techo de una mototaxi. Mientras algunos consideraron la escena curiosa, otros advirtieron sobre el riesgo que corre el animal ante un posible accidente.

Escena captada en avenida Túpac Amaru

El video fue publicado por la usuaria Jahaira Deza (@jahairadeza1) el pasado 21 de agosto de 2025 y, en poco tiempo, se volvió viral con más de 186.700 reproducciones, 18.200 "me gusta" y 11.000 compartidos. La grabación fue hecha desde un vehículo particular en el distrito del Rímac, específicamente sobre la avenida Túpac Amaru, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería.

En las imágenes se puede apreciar al mototaxista conduciendo mientras el pequeño perro permanece en la parte superior del vehículo sin ningún tipo de protección. Aunque una pasajera también viajaba dentro de la mototaxi, todo indica que el can pertenece al conductor, ya que la mujer difícilmente permitiría que su mascota se desplazara de esa manera.

Según se observa, el perrito parece estar acostumbrado a esta forma de traslado, pues se mantiene tranquilo en todo momento. Sin embargo, expertos en seguridad vial y amantes de los animales han señalado que la situación representa un riesgo considerable ya que los mototaxis no están autorizados para circular por avenidas metropolitanas de este tipo.

PERRITO SOBRE MOTOTAXI EN RÍMAC

Reacciones divididas en redes

El video provocó todo tipo de comentarios entre los internautas. Mientras algunos usuarios tomaron la situación con humor, otros enfatizaron el peligro que corre el animal si ocurre un accidente, una frenada brusca o un choque.

"Al menos pónganle un casco", escribió un usuario, mientras otro añadió: "Cuidado, debe tener cinturón". Otros mensajes fueron más contundentes: "No es gracioso! Se puede caer" o "Se ve bacán, pero es muy peligroso para el perrito". Algunos señalaron que, aunque el animal parezca acostumbrado, no justifica exponerlo: "El perro piensa que está en su limusina", comentó, mientras otro resaltó: "En Perú nunca te aburres".

El clip evidencia la facilidad con la que ciertos comportamientos de riesgo se viralizan en redes, generando tanto asombro como preocupación. Usuarios y especialistas en seguridad animal recomiendan que las mascotas siempre viajen con medidas de protección y bajo condiciones seguras para evitar accidentes que puedan resultar fatales.

En conclusión, el video del perrito viajando en la parte superior del mototaxi no solo se volvió viral, sino que también abrió un debate sobre la seguridad de los animales en el tránsito urbano. Mientras algunos usuarios lo perciben como una escena divertida, otros llaman a la reflexión sobre la importancia de proteger a las mascotas

