Chiclayo: Escenario colapsa durante presentación de orquesta Son Caliente en Puerto Eten

Lo que debía ser una noche de celebración estuvo a punto de convertirse en tragedia. El pánico se apoderó de los asistentes al aniversario de Puerto Eten cuando, durante la presentación de la orquesta Son Caliente, la estructura del escenario colapsó de manera inesperada con los músicos sobre la tarima.

Escenario cae en pleno show de orquesta

Durante las celebraciones por el 119 aniversario del distrito de Puerto Eten, en Chiclayo, se registró un alarmante incidente que empañó la festividad. En plena presentación de la reconocida orquesta Son Caliente, la estructura principal del escenario cedió inesperadamente, desatando momentos de terror entre los músicos y el público que se dio cita en el lugar.

Según las imágenes captadas por los presentes, el escenario no resistió el peso y movimiento constante de los artistas sobre la tarima, desplomándose en pleno show. La caída generó una alarma inmediata entre el público, que observaba con incredulidad cómo los músicos resultaron afectados tras el colapso de la estructura de madera y metal.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones de la Municipalidad de Puerto Eten, donde la estructura colapsada dejó varios instrumentos en el suelo. Afortunadamente, los integrantes de la orquesta Son Caliente salieron ilesos y lograron abandonar el escenario por su propia cuenta pese a lo aparatoso del impacto.

Orquesta Son Caliente se pronunció tras incidente

Tras el incidente, el espectáculo fue suspendido por algunas horas para garantizar la seguridad de los presentes. No obstante, en un gesto de profesionalismo admirable, la orquesta Son Caliente decidió reanudar su presentación desde un punto alternativo del recinto para cumplir con su compromiso ante el público.

A través de un comunicado oficial, la orquesta Son Caliente agradeció el apoyo del público y confirmó que el incidente no dejó daños físicos, quedando solo en un momento de susto para los integrantes y asistentes. Asimismo, la agrupación destacó la importancia de priorizar la seguridad en eventos y resaltó que la situación pudo manejarse gracias a la rápida reacción de las autoridades y calma de los presentes.

De esta forma, pese al incidente, la orquesta Son Caliente demostró un profesionalismo admirable al reanudar su espectáculo desde otro punto del recinto para cumplir con el público en el aniversario de Puerto Eten. Este suceso dejó un firme llamado de atención a las autoridades locales sobre la importancia de garantizar estructuras seguras que protejan la integridad de artistas y asistentes en eventos masivos.