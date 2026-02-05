Murió estrella de 'The Voice' tras ser mordida por una serpiente en su casa

Un hecho sin precedentes sacudió al mundo de la música. La devastadora noticia del fallecimiento de la joven y talentosa cantante, quien saltó a la fama tras su brillante participación en un conocido programa de televisión, ha generado conmoción no solo en su país natal, sino también entre sus seguidores internacionales.

Falleció reconocida cantante en trágico incidente

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la talentosa cantante que cautivó al público en la tercera temporada de 'The Voice Nigeria'. A sus escasos 26 años, la artista perdió la vida luego de sufrir la mordedura de una serpiente mientras dormía en su casa.

Según los informes proporcionados por medios como BBC Africa y confirmados en el video de ETimes, la tragedia ocurrió en la residencia de la cantante en Abuya, la capital de Nigeria. Según los relatos de miembros cercanos a su círculo, Ifunanya Nwangene se encontraba descansando cuando fue despertada abruptamente por la mordedura de una serpiente.

Lo que hace que este incidente sea aún más inquietante es el reporte de que, tras el ataque, se descubrieron dos serpientes dentro de su vivienda, lo que subraya la gravedad y el peligro al que estuvo expuesta. En un intento desesperado por salvar su vida, Ifunanya Nwangene fue trasladada inicialmente a una clínica cercana.

Sin embargo, el centro médico no contaba con antiveneno disponible en ese momento. Aunque posteriormente fue llevada a un hospital para recibir tratamiento especializado, los esfuerzos médicos fueron insuficientes y la joven artista Ifunanya Nwangene no sobrevivió.

Ifunanya Nwangene: Estrella de 'The Voice Nigeria'

La cantante Ifunanya Nwangene era considerada una de las promesas más sólidas de la escena musical africana. Su momento de mayor exposición llegó durante las audiciones a ciegas de 'The Voice Nigeria', donde logró que dos de los jueces giraran sus sillas gracias a una emotiva y poderosa interpretación de 'Take a Bow' de Rihanna.

Sam Ezuguru, director musical del coro Amuso donde Ifunanya Nwangene destacaba como soprano, fue uno de los primeros en confirmar el deceso a través de Facebook, describiéndolo como un evento "repentino y devastador". Sus compañeros y amigos la recuerdan no solo por su talento, sino por su espíritu inquebrantable.

En resumen, Ifunanya Nwangene falleció a los 26 años tras ser mordida por una serpiente mientras dormía en su casa. El vacío que deja la cantante es incalculable, ya que la joven artista partió justo cuando se preparaba para consolidar su carrera con su primer concierto solista en 2026.