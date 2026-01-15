Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

El mundo musical peruano se encuentra de luto tras la sorpresiva muerte de Jian Carlos Moscol Castillo, conocido artísticamente como JC, exvocalista de la agrupación Cantaritos de Oro. El deceso ocurrió este jueves 15 de enero en su vivienda ubicada en el distrito de Castilla, Piura, según confirmó la misma orquesta.

Cantaritos de Oro expresa su dolor y homenajea a JC

A través de un mensaje oficial en sus redes sociales, la orquesta manifestó su pesar y resaltó la huella que JC dejó en la historia del grupo y en la música peruana. Además resaltó el apoyo a la familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles.

"La familia de Cantaritos de Oro expresa su profundo pesar y solidaridad a la familia por el sensible fallecimiento de nuestro querido Jian Carlos Moscol Castillo. Su voz, su talento y los momentos compartidos quedarán por siempre en nuestra historia y en cada canción que nos dejó. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles toda nuestra fuerza y cariño. Descansa en paz, JC", se lee en el mensaje publicado por la banda.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, generando conmoción entre familiares, amigos y seguidores que han expresado sus condolencias y recordado el carisma y alegría del cantante en cada presentación. Comentarios en redes sociales reflejan el dolor colectivo:

"Mis sentidas condolencias para toda su familia", "Es imposible creer tu pronta partida" y "Fue un gran amigo, nos deja un dolor profundo", se pudo leer en los mensajes dedicados al artista.

Un legado musical que trasciende generaciones

Jian Carlos Moscol contribuyó al crecimiento y consolidación de Cantaritos de Oro, una orquesta fundada en 1978 en Bernal, Piura, por los hermanos Ayala Pingo. Desde sus inicios, la agrupación se convirtió en referente de la cumbia norteña, llevando su música a distintas regiones del Perú y animando fiestas en todo el país.

Durante su trayectoria, Cantaritos de Oro cosechó éxitos que permanecen vigentes, como "Busco Un Amor", "Una Copa de Vino", "Papelito Blanco" y "Por Siempre Te Amaré", canciones que siguen sonando en reuniones familiares, festivales y emisoras locales.

Con más de cuatro décadas de historia, la agrupación ha lanzado discos como "Éxitos Dorados", "Puro Norte" y "Ven A Bailar", consolidando su lugar en la escena musical peruana y demostrando que su legado perdurará pese a la partida de uno de sus exponentes más queridos.

En conclusión, la muerte de Jian Carlos Moscol representa una dura pérdida para la cumbia peruana y para quienes lo conocieron. Su voz y carisma quedarán en la historia de Cantaritos de Oro y en la memoria de sus seguidores, mientras su legado musical permanece vivo en la cultura del país.