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¡No hay perdón!

Onelia Molina le advirtió a Mario Irivarren que no lo perdonaría si la engaña: "Ya tuvo todos sus strikes"

Días previos al ampay en Argentina, Onelia Molina mandó una fuerte advertencia al exchico reality Mario Irivarren y que no volvería a perdonarlo.

Onelia Molina le advirtió a Mario Irivarren que no perdonaría un engaño
Onelia Molina le advirtió a Mario Irivarren que no perdonaría un engaño (Composición Karibeña)
17/03/2026

Como se recuerda, Onelia Molina terminó con Mario Irivarren tras ser captado abrazando a Vania Bludau durante la boda de Alejandra Baigorria. Aunque terminó perdonándolo, la joven dentista le advirtió que no volvería con él si le fallaba otra vez.

Onelia Molina advirtió a Mario previo al ampay

Hace unos días atrás, Onelia Molina fue invitada al podcast de 'La Manada' donde es conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. En aquel momento, el amigo del exchico reality le preguntó qué pasaría si en algún momento lo manda a dormir en el mueble o fuera de su casa por alguna falla. Ante esto, la joven fue muy clara y dijo que no perdonaría nada. 

"Si él se va ya no vuelve. Él ya tuvo todos sus strikes, ya no tiene uno más, ya no tiene oportunidades, esa fue su séptima vida, ya no hay más, no hay más...", expresó muy sincera la joven. 

Entonces, su amigo Gerardo trató de querer apaciguar las cosas afirmando que él recibiría a Mario en su casa si Molina la saca de su casa. Ante eso, Onelia respondió a su manera, pero después agregó que sí confiaría en su pareja. 

"No te preocupes bebito, yo te voy a recibir en mi casa frente al mar", expresó Gerardo, para lo que Onelia Molina comenta: "Él no te va a dar lo que yo te doy... Sí confío, pero más que confíe en ti, confío en Mario".

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¡Ampay de Mario Irivarren y Said Palao!

En el último programa de Magaly Medina reveló que este 17 de marzo soltaría una gran bomba de un ampay en Argentina. Aunque no se sabía de quién o quiénes se trataba, ahora revelaron las nuevas imágenes donde muestran a los implicados que tenían compromisos con sus parejas. 

Es así como aparece Mario Irivarren y Said Palao fueron grabados durante su viaje a Argentina donde acudieron con su amigo Patricio Parodi y sin sus respectivas parejas amorosas. Las imágenes del programa de TV captaron cómo todos estaban abordo de un yate acompañados de varias mujeres. 

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De esta manera, Mario Irivarren está nuevamente en medio de la polémica tras revelarse las imágenes de un ampay en Argentina por Magaly Medina. Aunque Onelia Molina le advirtió al exchico reality que ya no volvería a perdonarlo y que estaba en su último 'strike', incluso hablaba sobre tener un hijo juntos, pero parece que todo se habría venido abajo. 

Temas relacionados advertencia ampay engaño Mario Irivarren Onelia Molina

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