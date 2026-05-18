Heydi Amado pagó las deudas de Melcochita cuando se quedó sin nada: "He sido un apoyo para él"

Desde que Melcochita anunció oficialmente su relación con Heydi Amado, ambos han sido cuestionados señalando a la joven de 22 años como interesada. En ese sentido, la 'enfermera' afirmó que no sería así y que incluso, ella pagó las deudas que tenía el comediante cuando se quedó sin dinero.

Heydi Amado niega interés económico

Durante una conversación en el podcast 'Q' Bochinche', Heydi Amado y Melcochita llegaron para conversar sobre su relación amorosa que ha sido cuestionado por el público. Es así como el conductor Samuel Suárez no duda en consultarle a la joven de 22 años si está con el comediante por algún interés económico.

"¿Es verdad que lo estás enamorando para facturar, hacerte famosa, tener dinero y dejarlo luego cuando ya hayas facturado?", le preguntó.

Luego, la joven sale a defenderse señalando que es una persona que tiene estabilidad económica ya que tiene una carrera profesional y siempre ha trabajado.

"Yo soy una persona con una carrera profesional, tengo estudios, muy aparte tengo mi negocio. Yo siempre he trabajado y sigo trabajando (Pablo decía que ella tiene más plata que yo ¿no creo?)", dice la joven. Entonces, Melcochita señala: "Me ha agarrado misio"

¡Pagó las deudas del comediante!

Como se recuerda, Pablo Villanueva decidió exponer hace unos meses a su expareja Monserrat de que habría malgastado su dinero dejándolo sin nada. Incluso, estuvo pidiendo apoyo a sus hijas y viajó a Estados Unidos para trabajar.

Es así como se le fueron acumulando varias deudas sobre los pagos de sus hijas y mucho más. Ante esto, la joven de 22 años afirma que ella se hizo cargo de los pagos que tenía que hacer el comediante y que de esa manera, demostró que no tenía interés de sacarle dinero, sino que estaría enamorada realmente de él.

"He sido un apoyo para él económicamente en el momento cuando queda en cero. Todas las deudas que él tenía, todo lo que se veía que debía pagar y los gastos que se venían encima, yo le di. Hay testigos y hay muchas formas de demostrarlo", expresó Heydi, y Pablo agregó: "Ahora ya le he reembolsado todo".

De esta manera, la joven de 22 años afirma que no tiene algún interés económico en su relación amorosa con Melcochita, menos facturar para después de dejarlo. Sino que Heydi Amado lo amaría de verdad y lo habría demostrando ayudando al comediante pagando sus deudas, cuando se quedó sin dinero.