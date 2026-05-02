Carlos Álvarez revela que le dieron de alta tras operación y confiesa qué lo alertó: "Tenía un bultito"

Carlos Álvarez volvió a aparecer ante el público luego de pasar por un momento complicado de salud. El artista fue dado de alta tras una operación de emergencia y no dudó en contar lo que vivió, además de agradecer el cariño que recibió.

Carlos Álvarez de alta tras operación de emergencia

El querido imitador Carlos Álvarez reapareció tras pasar por un momento delicado de salud. El artista fue dado de alta tras una operación de emergencia y decidió contar lo que vivió, dejando en claro que fue un gran susto.

La noticia alarmó a sus seguidores, ya que el comediante tuvo que ser internado de urgencia tras detectarse un problema en su abdomen. Afortunadamente, todo salió bien y hoy se encuentra recuperándose con tranquilidad.

Carlos contó que todo empezó cuando estaba en Piura por trabajo. Antes de regresar a Lima, notó algo extraño mientras se alistaba. Ese detalle llamó su atención de inmediato.

"Amigos, ya yéndome de alta... El día jueves tuvo un viaje a Piura. Al ducharme antes de ir al aeropuerto, noté que tenía un bultito aproximadamente a 4 centímetros de mi ombligo y la verdad sí me preocupé, a pesar de que soy de esas personas que anualmente paso mis chequeos generales, ya que la prevención debería ser una costumbre, para detectar posibles enfermedades", relató.

Aunque parecía algo pequeño, decidió no ignorarlo y buscar ayuda médica. Al volver a Lima, acudió a su médico de confianza para hacerse los exámenes correspondientes. Fue ahí donde recibió la noticia. Los especialistas detectaron que se trataba de una hernia que había afectado su músculo abdominal.

Por eso, la recomendación fue directa: debía operarse lo antes posible. Sin pensarlo mucho, el humorista aceptó y fue internado de inmediato para someterse a la intervención.

"Regresando a Lima fui donde mi médico de cabecera, quien luego de hacerme varias horas de exámenes me dijo que era una hernia encarcinada y que ya había desgarrado el músculo abdominal. Así que la operación debía ser de inmediato. Y así fue. El jueves, como les comenté, me internaron y directo a la sala de operaciones", comentó.

La cirugía se realizó el mismo día de su ingreso. Según se conoció, el procedimiento duró poco más de una hora. Gracias a la rápida atención, el problema pudo ser controlado a tiempo. Luego de la operación, Carlos pasó a recuperación, donde evolucionó de manera favorable. Este momento fue clave para su salud, ya que permitió evitar complicaciones mayores.

Agradecido por el apoyo

Tras superar este episodio, el comediante no dudó en agradecer el cariño de la gente. Muchos seguidores estuvieron pendientes de su estado y le enviaron mensajes de aliento.

"Agradecer a todas y cada una de las personas que se tomaron un tiempito para dejarme un saludo... de verdad muchas muchas gracias", expresó.

Sus palabras reflejan lo importante que fue ese apoyo en un momento difícil. Carlos Álvarez también contó que su recuperación va por buen camino y que ya tiene en mente volver a trabajar.

"Gracias a Dios he evolucionado bien... ahora a reactivarse, a empezar los ensayos de mis shows... Esta operación fue un... ¡Horror!", dijo con entusiasmo.

Con esto, deja claro que no piensa quedarse quieto y que pronto volverá a los escenarios para reencontrarse con su público. El imitador reconoció que esta experiencia le enseñó a prestar más atención a las señales del cuerpo.

En conclusión, Carlos Álvarez logró superar un delicado problema de salud tras ser operado de emergencia por una hernia, luego de detectar a tiempo un bulto en su abdomen. El artista ya fue dado de alta y confirmó que su recuperación va de manera favorable, por lo que pronto retomará sus actividades y volverá a los escenarios.