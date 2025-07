Mariella Zanetti estará en 'El Valor de la Verdad': confesiones sobre Farid Ode, 'Chibolin', Carlos Álvarez y más

Mariella Zanetti está de regreso y promete remecer la farándula y el ámbito político con su participación en el programa 'El Valor de la Verdad', que se emitirá este domingo 20 de julio. En el adelanto del espacio conducido por Beto Ortiz, la actriz cómica y exvedette no se guardó nada y sorprendió con impactantes declaraciones sobre su pasado, personajes mediáticos y políticos del país.

Durante el avance difundido este miércoles, Zanetti respondió sin tapujos a una serie de preguntas comprometedoras, siendo una de las más polémicas la relacionada con su anterior relación con Farid Ode. Al consultarle si le gustaba que le llamaran "mantenido" a su expareja, la actriz confesó que vivió momentos violentos.

"Fue una etapa muy violenta. ¿Qué desencadenaba esta pesadilla? El alcohol. Lo he correteado y cuando lo he cogido, casi lo mato", afirmó, dejando a todos sorprendidos.

La también excongresista adelantó que no solo hablará de su expareja, sino también de figuras del espectáculo como Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'. En una de las preguntas del programa se escucha: "¿De qué pie cojea Andrés Hurtado?", a lo que Mariella responde sin dudar:

Las redes sociales han reaccionado con intensidad al adelanto del programa. Muchos usuarios celebran el regreso de Zanetti y la califican como una mujer "sin pelos en la lengua", mientras otros especulan sobre el impacto que tendrán sus declaraciones en la política nacional.

Uno de los momentos más tensos del adelanto es cuando Beto Ortiz le pregunta si envidia el éxito de su amiga, Tula Rodríguez. Aunque la exvedette no responde en cámara, su rostro se muestra visiblemente afectado, lo que deja entrever que hablar de su relación con la exconductora removerá emociones profundas.

Pero eso no fue todo. Zanetti también contó una anécdota con Carlos Álvarez y su relación con el expresidente Alejandro Toledo. Según la artista, ella y Tula habrían sido marginadas del elenco de Álvarez por negarse a asistir a una reunión con Toledo.

"Yo lo cuadré y le dije: 'Tú no me vas a venir a tratar así. ¿Qué te crees? Todo porque no he querido ir a tu fiesta de porquería'", narró con firmeza. Consultada sobre una posible candidatura de Carlos Álvarez, Zanetti fue clara: "Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir a alguien que nos vaya a gobernar, porque hay muchos lobos disfrazados de oveja", sentenció.