Mariella Zanetti cuenta cómo está su relación con Gamille Ode tras pelea familiar: "No sé cómo convivir así"

Mariella Zanetti contó cómo está la relación en su casa luego de la fuerte discusión que protagonizaron su esposo, Javier Blondet, y su hija, Gamille Ode. La exvedette reconoció que el ambiente está tenso y que aún no hay un acercamiento entre ellos.

"¿No se ha creado un ambiente de división en la casa? O sea tú marido que ya no le querrá hablar a tu hija y tu hija molesta con tu marido. ¿Cómo se convive así?" , preguntó Magaly. "No sé (cómo convivir así). Es algo que voy a tener que hablar, pero en definitiva yo trato que las cosas salgan bien, yo tengo una criatura de 9 años que es la que pone la alegría en la casa y mi hija juega con él" , agregó.

Ante los rumores de que Gamille podría irse de su casa tras la discusión, Mariella Zanetti fue muy firme. La actriz aclaró que su hija sigue viviendo con ella y que solo se iría si así lo decide.

"Ella no va a vivir sola todavía, porque recién está empezando. Esta es su casa y no tiene por qué irse, a menos que ella realmente me diga que se quiere ir, y lo voy a respetar", dijo.