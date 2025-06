Mariella Zanetti a Sandra Mathews tras su comunicado por el conflicto con su hija: "Me parece injusto que se exprese así"

Mariella Zanetti vuelve a ocupar titulares tras una denuncia pública realizada por su expareja, Farid Ode, quien acusó a su actual esposo, Javier Blondet, de maltrato psicológico contra su hija Gamille. Esta acusación desencadenó una ola de reacciones, entre ellas la de Sandra Mathews, madre de la otra hija de Ode, quien también arremetió contra la actriz por lo que Mariella decidió romper su silencio y responder con contundencia.

En declaraciones ofrecidas al programa 'Amor y Fuego', Mariella Zanetti se mostró indignada por las afirmaciones de Sandra Mathews, quien aseguró que la actriz no habría tratado bien a su hija. Zanetti negó cualquier tipo de agresión y aseguró que siempre ha mostrado cariño hacia la joven, a quien considera parte de su familia.

"Ella habla como si viviera conmigo y la verdad que yo a la señora no la veo ni en pintura, no tengo contacto con ella. El último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa porque ella estaba en Iquitos con el novio y yo encantadísima. En ningún momento la he insultado a su hija, fue una expresión. Jamás lo haría", expresó.