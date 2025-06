Mariella Zanetti tras pelea de su esposo con Farid Ode: "En mi casa no se va a permitir ningún tipo de violencia"

Después que saliera a la luz la fuerte confrontación que tuvo Farid Ode con el esposo de Mariella Zanetti por haber supuestamente maltratado a su hija mayor, la actriz cómica ha salido a aclarar todo el asunto en el programa de 'Magaly TV La Firme'.

En una conversación con la conductora Magaly, Mariella Zanetti salió en vivo en su programa para aclarar todo lo sucedido. Como lo mencionó anteriormente en otro medio, todo se originó porque el esposo de la actriz cómica utilizó el shampoo de la hija mayor para su hijo de nueve años.

Además, la artista afirmó que antes que Farid Ode llegara a su casa exaltado para golpear a su esposo, trató de comunicarse con él, pero nunca le respondió. Así mismo, cree que este asunto se debió solucionarse en el ámbito y de manera tranquila, no con violencia exponiendo no solo a su hija mayor, sino a la menor que se encontraba en su auto.

"Yo lo he llamado para que él entienda que la cosa no fue tan grave, pero no me respondió. Vino directo a agredir, eso es lo que no estoy de acuerdo, cómo manejó él la situación porque todo lo demás se soluciona en cuatro paredes (...) situaciones y diferencias siempre hay, lo que no podemos permitir es este tipo de violencia, para eso se conversa. Nosotros no somos animales para comportarnos de esa manera", expresó.