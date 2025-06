Reportera es mojada EN VIVO mientras hacía un reportaje sobre las lluvias: "Me acaba de embarrar"

Las lluvias en Lima han traído no solo una ola de preocupación entre los ciudadanos que no estaban preparados para las precipitaciones, sino también momentos que se han vuelto virales en redes sociales. Es el caso de una reportera que terminó completamente empapada, luego de que un auto la embarrara mientras reportaba en vivo.

Reportera termina empapada mientras informaba en vivo

Una reportera de TVPerú Noticias se encontraba en el bypass de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, ya que esa vía rápida había sido cerrada temporalmente debido a que las fuertes precipitaciones inundaron la parte central. Por ello, fue necesario llamar a un camión externo para extraer el agua.

La reportera, con la finalidad de brindar información de calidad, se colocó unas botas de jebe para ingresar a la zona inundada, ya que el agua le llegaba hasta las rodillas. Sin embargo, nunca imaginó que un conductor pasaría por la calle, que estaba completamente anegada, y terminaría empapándola.

La mujer de prensa se encontraba informando que personal del municipio ya se encontraba en el lugar para solucionar el riesgo, cuando un auto negro pasó a toda velocidad, provocando una gran ola que la dejó completamente mojada. De fondo, se pudo escuchar que suspiró y gritó ante la inesperada situación.

Sin embargo, la trabajadora no perdió el temple y trató de continuar con la cobertura. Además, indicó que el conductor habría estado en estado de ebriedad, ya que no notó su presencia.

Finalmente, se disculpó por tener la voz entrecortada, ya que la situación la tomó por sorpresa y no sabía cómo reaccionar. "Me van a disculpar los nervios, porque me acaba de embarrar toda. Esto es una negligencia del conductor", sentenció.

Otros bloopers de reporteros

Cristian, un reportero de Latina, se encontraba en Puente Nuevo para informar sobre el desarrollo del paro de transportistas en ese punto. Inicialmente, reportó la alta presencia de buses, y fue cuando llegó la unidad de la línea 02, que cubre la ruta desde Carabayllo hasta Ate, que ocurrió el incidente.

El reportero subió por la puerta trasera del bus con la intención de entrevistar a algunos pasajeros y preguntarles si el precio del pasaje se mantenía o había aumentado. Sin embargo, la policía le pidió al conductor que avanzara, y este cerró las puertas, dejando al reportero atrapado dentro del bus.

"Se quedó arriba Cristian, se va, y se quedó nuestra cámara informando. Se va hasta el otro paradero", comentó la conductora del noticiero apenas el bus avanzó, mientras Cristian perdió conexión.

Es así que, los reporteros enfrentan situaciones impredecibles en su labor diaria. desde ser empapados por autos en plena lluvia hasta quedar atrapados en buses en movimiento, como le ocurrió a Cristian de Latina, quien perdió conexión en vivo tras quedar encerrado mientras intentaba entrevistar pasajeros.