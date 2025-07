Ignacio Baladán responde con humor a la polémica sobre su paternidad: "Padre es el que cría"

Natalia Segura, generó una ola de reacciones en redes sociales tras publicar un video titulado "GRWM Baladán no es el padre de mi hijo", en el que, con tono sarcástico, afirmaba que su bebé no podía ser hijo de Ignacio Baladán porque tenía los ojos claros. El comentario, aunque humorístico, no tardó en volverse viral provocando titulares en medios peruanos a lo que uruguayo respondió.

Ignacio Baladán toma la polémica con humor

Lejos de molestarse por las especulaciones que se generaron, Ignacio Baladán decidió pronunciarse con la misma ironía con la que su pareja inició la broma. El uruguayo subió un video a sus redes mientras se dirigía a un estadio, en el que comentó con sarcasmo la situación que estaba protagonizando.

"Estamos yendo rumbo al estadio y bueno, me estoy enterando por la prensa de Perú que... mi hijo no es mi hijo. Tranquilo, Lucca, igual yo te amo", dijo Baladán con una sonrisa, dejando claro que no se tomó el comentario de Natalia como algo serio.

Además, el exchico reality compartió en sus historias de Instagram un mensaje donde se refería a la atención que recibió por parte de sus conocidos:

"No me lo envíen más por interno, ya lo sé por los diarios. Todos mis amigos que nunca me escriben aparecieron".

Igancio Baladán reacciona a la prensa peruana tras revelaciones de su novia. pic.twitter.com/Ep361X9ah1 — VAMN (@VictorAlfr33625) July 14, 2025

Natalia Segura responde a las críticas

La influencer colombiana no tardó en responder a las críticas y especulaciones que surgieron, especialmente desde Perú, donde muchos medios se hicieron eco de su comentario. En un video publicado en sus redes, Natalia aseguró que se trataba de una broma y lamentó que su contenido fuera malinterpretado y utilizado fuera de contexto.

"Uf, otro rumor, total mentira. Por principio de cuentas no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar", declaró con molestia.

Asimismo, ratificó que Ignacio Baladán es el padre de su hijo y que todo lo dicho en el video tenía un tono cómico. "Solo era una broma", confirmó, intentando calmar las aguas entre sus seguidores y los medios que viralizaron el asunto.

@la_seguraa Los amo prensa peruana🩷 jajajajaaj pero tienen a medio Perú pensando que es verdad🥲🤣 ♬ sonido original - zol :)

Pese al escándalo mediático, Natalia Segura e Ignacio Baladán demostraron estar en la misma sintonía y tomaron con ligereza la situación. Ambos reafirmaron su buena relación y el amor hacia su pequeño Lucca, dejando claro que la paternidad no estaba en duda.