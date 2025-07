¿Desmiente a Samahara? Youna sobre viaje de su hija a EE.UU.: "Siempre tengo que luchar para verla"

Yonathan Horna, más conocido como Youna, atraviesa momentos especiales en Estados Unidos junto a su hija Xianna. La pequeña viajó al país norteamericano para reencontrarse con su padre, en lo que parecía ser un acuerdo pacífico con Samahara Lobatón. Sin embargo, el joven barbero rompió el silencio en redes sociales y dejó entrever que la situación no ha sido tan sencilla como aparenta.

Youna habla sobre las dificultades para ver a su hija

A través de sus historias en Instagram, Youna decidió romper el silencio y dar su versión sobre el viaje de Xianna. Según el barbero, cada intento por compartir tiempo con su hija implica una lucha constante, a pesar de lo que se muestra en redes sociales.

"Para poder ver a mi hija siempre tengo que luchar, me gustaría que sea así de fácil como lo cuentan en una historia, pero la realidad es otra", escribió. También recordó que en el año anterior solo pudo compartir tres días con su pequeña, a pesar de que el acuerdo inicial era pasar una semana juntos. "Esta vez no fue la excepción, también he luchado para poder estar al menos un mes con mi hija a mi lado, que son mis derechos como padre PRESENTE. Espero esta vez sí se pueda quedar el tiempo acordado y no se vaya antes", agregó.

Youna insistió en que, más allá de las diferencias, su única intención es disfrutar del tiempo con su hija. "Siempre diré la verdad, no me gustan las caretas, pero no es momento de discusiones, sino de disfrutar lo que tanto pedí: mi Xixi y el tiempo con su papi". Incluso, reveló que ya tienen varias actividades planeadas durante su estadía.

"Tenemos planeado una actividad diaria por todos los días que estará aquí. Seguiré posteando cómo la pasamos. Pdt: quisiera que este mes sea eterno", concluyó.

Youna le responde a Samahara Lobatón por viaje de su hija a Estados Unidos

Samahara defiende su decisión

Por su parte, Samahara Lobatón también utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos sobre la visita de su hija a EE. UU. Cuando un seguidor le preguntó cómo se sentía sin su pequeña, ella respondió con sinceridad:

"¿Cómo te sientes en estos momentos sin tu hijita?", le preguntaron a la hija de Melissa Klug. Samahara respondió: "Soy mamá gallina y lo soy con todos mis hijos, definitivamente, no es fácil, pero también sé que mi mayor acto de amor hacia ella es que ella pueda pasar unos días con su papá".

La hija de Melissa Klug recalcó que nunca ha impedido que Xianna vea a su padre. En respuesta a los comentarios que sugieren lo contrario, Samahara aclaró que este no es el primer viaje que realiza su hija para reencontrarse con Youna.

"Xianna ha viajado, desde que me separé, al menos una vez al año. Tienen memoria frágil", respondió tajante, destacando que la relación entre padre e hija siempre ha sido una prioridad para ella.

Samahara sobre el viaje de su hija.

El reencuentro entre Youna y su hija ha puesto en evidencia las versiones distintas de los padres sobre cómo se organizan las visitas. Mientras el barbero afirma que tuvo que luchar para concretar este viaje, Samahara sostiene que siempre ha priorizado el vínculo de Xianna con su progenitor.