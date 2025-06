Laura Spoya sorprende al revelar que seguidor la invitó a comer anticuchos y ella acepta: "Me gustan los chicos lanzados"

Laura Spoya volvió a acaparar la atención del público tras una inesperada revelación en su pódcast Good Time, donde aceptó la invitación de un seguidor para salir a comer anticuchos. Esta decisión surgió luego de que circularan imágenes suyas disfrutando de una salida nocturna en una discoteca, con su compañero de pódcast Mario Irivarren.

Durante la conversación con sus compañeros de programa, Mario Irivarren y Gerardo Pe, la ex Miss Perú contó que tras la difusión de los videos donde aparece comiendo, varios usuarios comenzaron a escribirle por Instagram para invitarla a salir. Lejos de tomarlo mal, Laura lo tomó con humor y no dudó en responder de forma positiva a una de estas propuestas.

"Ahora la gente me está invitando a comer porque se han dado cuenta de que siempre fue verdad que me conquistan más por el estómago que por otro lado", comentó entre risas.

Luego, sorprendió a sus colegas del pódcast al decir que estaba dispuesta a concretar la cita. Spoya, quien se encuentra separada de su aún esposo Brian Rullan, también señaló que esta nueva etapa le permite disfrutar de nuevas experiencias sin prejuicios ni presiones.

"A mí me gustan los chicos lanzados, comunícate nuevamente conmigo y voy a ir a comer. Pero si me llevas a un mal point de anticuchos, te voy a quemar", advirtió entre bromas.

Laura Spoya también se refirió directamente a las imágenes que emitió el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Con su característico estilo, la modelo abordó la situación sin dramatismos y lanzó algunas bromas en respuesta a lo que consideró una exageración mediática.

"Me han ventilado mi intimidad, han ultrajado mi privacidad. ¿Cómo es posible que mi sanguchón de la esquina venga a ventilarme así? Yo toda la vida he comido así", dijo entre risas, burlándose del seguimiento que recibió durante sus salidas nocturnas.

Además, desmintió que solo hayan sido dos días de salidas, como indicó el reportaje, asegurando que en realidad fueron tres. También aclaró que en todo momento estuvo acompañada por amistades, como Mario Irivarren, su compañero de pódcast, restando importancia a las especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental.

"Ojo que hay un error en la perseguida que me dieron de días consecutivos. Eso fue el jueves. El viernes comí tacu tacu en la mitad de la noche. No fueron dos días de fiesta, fueron tres (...) Yo lo he visto y he llorado de la risa, me daba risa cuando decían que Mario dejó su carro en otro lado", añadió con sarcasmo.