¿Nuevo romance a la vista? Vania Bludau y Austin Palao animaron juntos en una discoteca de Chiclayo

Una reciente salida nocturna volvió a colocar a Vania Bludau y Austin Palao en el centro de la atención. Ambos fueron captados compartiendo juntos en una discoteca de Chiclayo, donde se mostraron cercanos, sonrientes y cómplices, lo que ha intensificado las especulaciones sobre un posible romance entre los exchicos reality.

¿Vania y Austin tienen un romance?

La pareja llegó a la ciudad norteña durante el fin de semana y aunque al inicio solo se vio a Vania publicando imágenes desde un restaurante sin mostrar a Austin, luego circularon videos donde ambos aparecen cenando en el mismo lugar. Horas más tarde, su presencia en una discoteca fue registrada por asistentes al evento.

Durante la noche, se les vio tomándose fotos con los seguidores y animando la fiesta. Su actitud relajada, los gestos de cercanía y las miradas compartidas avivaron aún más los rumores que ya circulaban desde hace semanas en redes sociales y programas de espectáculos.

El acercamiento entre ambos no es nuevo ya que desde que Vania regresó a "Esto es Guerra", ha protagonizado momentos cargados de coqueteos con Austin. Incluso, sus apariciones juntos dentro y fuera del programa han sido constantes, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental.

Este encuentro en Chiclayo se suma a una serie de episodios que vinculan a Bludau con Austin, incluso después de que se difundiera una imagen de ella con su expareja Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La foto causó revuelo, sobre todo por el silencio que mantuvieron los involucrados frente a las especulaciones.

El coqueteo de Vania y Austin en 'EEG'

Durante la emisión del programa reality, Vania y Austin recrearon el baile que compartieron en la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La modelo dio el primer paso y se acercó a él para rememorar el momento. Sus gestos y sonrisas dejaron en evidencia que entre ellos hay más que una simple amistad.

El detalle que no pasó desapercibido fue que todo ocurrió delante de Mario Irivarren, exnovio de Vania y también participante del reality. La escena no pareció incomodar a los involucrados, pero sin duda generó diversas reacciones entre los seguidores del programa y en redes sociales.

Vania confesó que hasta antes del matrimonio de su amiga no había notado a Austin como un posible interés, ya que lo veía como alguien menor. Sin embargo, la conexión que mostraron dejó abierta la posibilidad de algo más. Aunque evitó responder si tendría una cita con él, su actitud habló por sí sola.

Por su parte, Austin aclaró que no se han besado, pero no negó un acercamiento especial. Además, sorprendió con palabras muy elogiosas hacia Vania, resaltando no solo su físico, sino también su determinación, energía y evolución personal. Para él, ella es una mujer con propósito y admiración.