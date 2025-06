Magaly Medina sobre el 'coqueteo' de Austin Palao y Vania Bludau: "No es el lugar para ir a buscar novio"

Vania Bludau no solo volvió a 'Esto es Guerra' en medio de la polémica con Mario Irivarren y Onelia Molina, sino que también protagonizó un momento muy especial junto a Austin Palao, con quien antes hubieron rumores de un romance tras reencontrarse en la boda de Alejandra Baigorria. Esta situación no pasó desapercibida por Magaly Medina quién no dudó en comentar al respecto.

Magaly critica a Vania por su regreso y advierte sobre romances en el reality

En la reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora dedicó unos minutos a analizar el regreso de Vania Bludau al popular programa de competencia. La periodista recordó que, días antes, la modelo había dicho que no quería compartir el set con Mario Irivarren. Sin embargo, su presencia en el programa junto a su expareja contradijo esas palabras.

"Vania el día anterior le decía a mi reportero que no podía estar en el mismo lugar con Mario Irivarren, pero ahora creo que hay que ponerse en los zapatos del otro. Lo cierto es que acá las personas bailan con el dinero", comentó Medina, dejando entrever que una buena oferta económica habría convencido a la modelo de regresar al programa.

Pero el análisis de la 'Urraca' no se detuvo ahí. También opinó sobre los coqueteos entre Vania y Austin Palao dentro del reality.

"Vania ha salido de relaciones que no la han llevado a ninguna parte, y ahora lo que fomentan en Esto es Guerra es que los junten para que coqueteen. Muchas chicas que buscan una relación estable deben entender que este programa no es para ir a buscar novio", señaló con firmeza.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean frente a Mario Irivarren

La química entre Vania Bludau y Austin Palao encendió las pantallas de "Esto es Guerra". Todo comenzó cuando los conductores del reality "Esto es Guerra" les pidieron a Vania Bludau y Austin Palao que recrearan el baile que dio de qué hablar en la boda de Alejandra Baigorria. La reacción de Mario Irivarren, ex de Vania, se hizo notar.

"Dos personas se juntan, le gusta la salsa", dijo Austin, y se lanzó a mover los pies con Vania, quien lo siguió entre risas. Durante el baile, la modelo se acercó a hablarle al oído, lo que había generado rumores. "Ahí no se escuchaba por la música y luego le dije: 'Oye, ¿cómo se llama la canción?'", explicó Vania. Por su parte, Austin dijo: "Había mucha bulla en el matrimonio, entonces tú para poder hablar con las personas tienes que acercarte".

Mario los observó serio y nervioso. La cámara enfocó a Mario Irivarren, quien miraba la escena desde su sitio. Aunque no intervino, su lenguaje corporal lo dijo todo: cuerpo tenso, movimientos nerviosos y mirada fija en su ex y su compañero.

Renzo Schuller le preguntó a Austin: "¿Ya te acercaste ahí a la amiga Vania?", y él respondió: "Me acerqué y en verdad no recuerdo muy bien lo que hablamos... lo que sí sé y me consta, es que la pasamos muy bien". Vania tampoco se quedó atrás y soltó lo que le dijo a Austin: "Que le queda lindo el traje", en referencia al atuendo de Austin durante la boda.

El regreso de Vania Bludau a Esto es Guerra ha removido viejas tensiones y generado nuevas expectativas. Si bien sus encuentros con Austin Palao podrían parecer parte de la dinámica del programa, para muchos fanáticos y para Magaly Medina el reality vuelve a ser el escenario perfecto para romances mediáticos.