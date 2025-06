Magaly Medina crítica a Pilar Gasca por menospreciar a sus reporteros: "Ser mantenida, no es mérito"

Pilar Gasca ha regresado a Lima y no pasó desapercibida. La modelo llegó acompañada de su pareja, el empresario Rudy Rest, quien radica en Estados Unidos, y ambos fueron captados recorriendo exclusivos restaurantes en distritos como San Isidro y Miraflores. Las imágenes, difundidas en una reciente nota del programa Magaly TV: La Firme, provocaron un fuerte cruce de declaraciones entre la modelo y el equipo de la 'Urraca'.

Tras la difusión de su paseo gastronómico en el programa de Magaly Medina, Pilar Gasca no se quedó callada. Desde su cuenta de Instagram, publicó un mensaje dirigido al equipo de reporteros que cubrió la nota, dejando claro que no le agradó la forma en la que fue tratada por el espacio de espectáculos.

"¿Desde cuándo tengo que pedir permiso para subir un millón de fotos a mi IG? Y el que no me quiera ver, que me bloquee y listo. Más bien les puedo invitar las sobras de mis almuerzos a esos reporteros mediocres. Tienen que criticar porque jamás podrán", escribió Gasca, visiblemente indignada.

La respuesta por parte de Magaly Medina no se hizo esperar. Durante su programa, defendió el trabajo de su equipo y cuestionó la actitud de la modelo.

"Hay que tener un poquito de gracia para tomar la crítica, no hay que tomarlo personal. Nunca hay que desmerecer un oficio o una profesión, porque esos chicos se ganan sus frejoles. No sé si alguien podría decir eso de ella, porque no sabemos a qué se dedica. Que yo sepa, ser una mantenida no es un mérito", señaló la periodista de espectáculos.