Jazmín Pinedo se solidarizó con Onelia Molina tras ingreso de Vania y Alejandra a 'EEG': "Me da penita"

La reciente aparición de Vania Bludau y Alejandra Baigorria en 'Esto es Guerra' desató una ola de reacciones en el programa de análisis en vivo 'React EEG'. El ingreso de ambas figuras no solo sorprendió al público, sino que generó incomodidad en dos participantes clave: Mario Irivarren y Onelia Molina, protagonistas de una recordada polémica sobre "cerrar ciclos". Ante esto los invitados Israel Dreyfus y ChiquiWilo, quienes participaron en el streaming junto a Jazmín Pinedo

Durante la transmisión en vivo del programa a través de YouTube, Jazmín Pinedo se solidarizó con Onelia Molina, quien no pudo esconder su incomodidad tras el regreso de Alejandra y Vania al reality de competencia. La conductora mencionó que debe ser un momento que ella no soportaría.

"No, de verdad que fuera de bromas, me da un poco de penita Onelia. ¿Qué está pasando? Uno se ha ido para un extremo y el otro se ha ido para el otro. Y las cámaras están encima de ellos... Yo que ella me pongo a llorar", dijo la conductora, visiblemente apenada por la modelo.