Vania Bludau descarta completamente volver a hablar con Mario Irivarren: "No hay forma"

Vania Bludau rompió su silencio sobre su polémico regreso a 'Esto es Guerra', así como sobre las reacciones de Mario Irivarren y Onelia Molina. La mejor amiga de Alejandra Baigorria dejó en claro cuál es su posición respecto a los supuestos rumores de incomodidad que se viven en el reality de competencia tras su regreso, luego de nueve años.

Vania hace caso omiso a la polémica con Mario y Onelia

El programa América Hoy pudo conversar con Vania al término de la emisión. Al ser consultada sobre cómo se sintió al volver a 'Esto es Guerra' después de tantos años, respondió que fue una bonita experiencia y que no sintió ninguna mala vibra.

"Yo lo he pasado bien, me dio nervios salir, pero no he sentido mala vibra ni nervios de los demás", dijo al inicio.

Consultada por las evidentes caras de molestia e incomodidad de Mario y Onelia, Vania señaló que no prestó atención a esos detalles y descartó cualquier intención de entablar una amistad con el chico reality, recordando el episodio de violencia que denunció en su contra.

"No presté atención a sus caras o reacciones. Creo que, en lo que a mí respecta, no es relevante. Si me los cruzo, normal. Yo no les he hecho nada, creo yo, y ellos no me han hecho nada a mí... bueno, uno sí, pero no le hablo en absoluto", dijo en referencia a Mario y Onelia.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a hablar con el popular 'Calavera Coqueta', la ganadora de 'El Gran Chef Famosos' aseguró que no hay forma de retomar el contacto. "No se atrevería, él sabe... no hay forma" , sentenció.

¿Qué dijo Onelia sobre Vania?

Después de terminado el programa, un reportero de América Espectáculos se acercó a Onelia para conocer sus impresiones sobre el ingreso de Alejandra y Vania. Sin embargo, obtuvo declaraciones neutras por parte de la ex de Mario Irivarren.

"No estoy incómoda, no tengo nada que decir. Esto es Guerra es mi lugar de trabajo, yo he venido a trabajar y voy a seguir haciendo lo mismo (...) No tengo ningún problema con ella (Vania), normal", dijo Onelia muy sonriente.

Cuando fue consultada por Alejandra, dijo que no había tenido la oportunidad de hablar con ella en el programa y tampoco se cruzó con ella durante la competencia. Sin embargo, afirmó que jamás le quitaría la oportunidad de trabajar a alguien.

De esta manera, Vania Bludau dejó en claro que no tiene interés en retomar contacto con Mario Irivarren ni formar vínculos con Onelia Molina. Aseguró que su regreso a EEG fue positivo y que no prestará atención a polémicas innecesarias ni a rumores sin fundamento.