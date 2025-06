Dilbert Aguilar defiende su amistad con Claudia Portocarrero: "No he hecho nada de malo"

Dilbert Aguilar continúa envuelto en el escándalo debido a las polémicas acusaciones que pesan sobre su esposa, Jhazmín Gutarra, además de su cercana relación con su exnovia, Claudia Portocarrero, quien habría sido el detonante para que estallara la batalla en el matrimonio de Dilbert y Jhazmín.

El cantante de "Vuela palomita" se presentó el fin de semana en el programa de La Chola Chabuca y fue consultado sobre si se sentía culpable de haber ido al podcast de Claudia Portocarrero, ya que eso desencadenó una ola de sucesos que han puesto en el ojo público la privacidad de su familia.

"No me arrepiento de haber ido al podcast de Claudia Portocarrero. Yo soy libre de ir a todos los podcasts de cualquier artista, porque yo soy un artista y me debo a mi público. Donde me inviten, yo voy a ir a promocionar mi música, porque esto es parte de mi negocio" , dijo el cantante al inicio.

Sin embargo, también hizo un mea culpa y lamentó no haber tomado en cuenta los deseos y molestias que su esposa pudo haber tenido cuando decidió asistir al podcast de su exnovia. Dilbert aseguró que nunca hizo nada malo y solo se limitó a ser un invitado más.

"Me apena muchísimo haber provocado esta bronca, pero yo no he hecho nada malo (...) De repente fue mi error no pensar en la otra parte, en la otra cara de la moneda, lo que pueda sentir mi mujer con que yo me junte con la ex, pero creo que las palabras que la señorita (Claudia) dijo de mí lo hizo en buena onda, porque también se preocupó por mí como amistad, como cualquiera", agregó.