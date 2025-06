Dilbert Aguilar defiende a Jhazmín tras escándalos de infidelidad: "Pongo las manos al fuego por ella"

Dilbert Aguilar se encuentra en el ojo de la tormenta debido a las denuncias por infidelidad que recibió su esposa, Jhazmín Gutarra, el último fin de semana. Sin embargo, el cantante de cumbia salió al frente para defenderla y aseguró que han pasado por muchos problemas juntos.

Durante una entrevista con la Chola Chabuca en el programa Esta Noche, Dilbert indicó que no se siente amilanado por las críticas ni por el escándalo, ya que considera que no ha hecho nada malo y que solo le ha dado alegría al Perú.

"Yo soy un roble, a mí no me afecta nada, porque no he hecho nada malo. Lo único que he hecho es darle al Perú mi arte y mi talento", dijo en un inicio.