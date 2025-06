Mario Irivarren destruye a Nikko Ponce por acercamientos con Onelia: "Te di pantalla y publicidad"

Mario Irivarren sorprendió a todos al reaccionar públicamente al acercamiento entre su ex pareja, Onelia Molina, y el actor Nikko Ponce. El chico reality no se quedó callado al ver imágenes donde ambos aparecían en una actitud bastante cercana, durante una reciente emisión del podcast 'Doble Sentido'.

La situación fue presentada en el podcast Good Time, donde se mostró la imagen que generó la polémica. En ese momento, Mario se encontraba comentando sobre la próxima pelea entre Nikko Ponce y Jenko del Río, cuando apareció la fotografía que revelaba el evidente coqueteo entre su ex novia y el actor.

Lejos de tomarlo con indiferencia, Mario reaccionó cubriéndose el rostro, y con visible sarcasmo, lanzó una crítica cargada de sarcasmo hacia Nikko. La tensión en el estudio se hizo evidente, mientras los los otros conductores, Laura Spoya y Gerardo, intentaban tomar la situación con humor.

En ese mismo espacio, Irivarren anunció que apoyará públicamente a Jenko del Río en su combate de boxeo amateur frente a Nikko, programado para el 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós. El evento, conocido como Celebrity Combat, ha generado gran expectativa entre los seguidores del espectáculo.

En el programa de 'Mande quien mande', la joven Onelia Molina fue invitada como jurado de un concurso. Fue entonces cuando los conductores del programa le cuestionaron sobre lo sucedido en el programa de 'Esto es guerra'.

La chica reality dejó en claro nuevamente cómo sucedieron las cosas cuando llamó 'mi amor' a su ex Mario Irivarren. Además, reafirmó que su relación con él quedó en el pasado completamente.

"No fue costumbre como todos me dicen 'estás acostumbrada a decirle mi amor', no, no lo dije por eso, sino como un 'ya, cállate'. No fue con la intención", menciona Onelia. Entonces, María Pía le pregunta: "¿Entonces, es ya un capítulo cerrado?" y ella lo confirma: "Si, segura".