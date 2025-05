Laura Spoya se aleja de 'Good Time' tras anunciar separación y sus compañeros protestan: "¡Vuelve!"

Laura Spoya no apareció en el programa Good Time de este miércoles 28 de mayo, justo un día después de contar entre lágrimas que su matrimonio con Brian Rullan llegó a su fin. Su ausencia no pasó desapercibida, y sus compañeros del programa, encabezados por Mario Irivarren, no dudaron en alzar su voz de apoyo con una singular "protesta".

En esta edición del podcat, Laura no acompañó a sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe, en su lugar estuvieron Furrey y Curwen.

Laura Spoya se ausenta de 'Good Time' y sus compañeros protestan

Laura Spoya sorprendió a todos al confirmar el fin de su matrimonio con Brian Rullan. Y tras este anuncio, decidió alejarse de las cámaras por un tiempo. Su ausencia se notó de inmediato en el programa 'Good Time', donde sus compañeros no se quedaron callados y hasta hicieron una "protesta" en vivo para demostrarle su apoyo.

El miércoles 28 de mayo, durante la transmisión del programa en YouTube, los conductores Mario Irivarren, Gerardo Pe, Furrey y dos de producción aparecieron con carteles.

Uno de los carteles decía: "¡Vuelve Laura!". Entre risas, pero también con mucha emoción, gritaron: "¡Laura, presente!". Fue un momento inesperado pero lleno de cariño para la ex Miss Perú. Curwen también se sumó al stream.

Mario Irivarren da mensaje claro al público

Luego de esta entrada diferente, Mario Irivarren tomó la palabra y dio un mensaje que preocupó a más de uno. Con voz seria y rostro serio, se pronunció por la ausencia de Laura.

"Hoy es un programa distinto, gracias por acompañarnos. Como ya se habrán enterado todos ustedes y todo el Perú, Laura está pasando por una situación un poquito complicada, así que no nos va a acompañar hasta nuevo aviso, no tenemos una respuesta clara", explicó Mario.

Con eso, dejó claro que Laura Spoya se tomará un descanso indefinido del programa y no se sabe cuándo volverá.

Laura pidió tiempo para curarse

Un día antes, Laura rompió en llanto durante el mismo programa y confirmó que está atravesando un proceso de separación con su esposo. Dijo que necesitaba alejarse del foco público para poder sanar emocionalmente.

"Igual me voy a retirar, no me siento bien, estoy muy extenuada, me encantaría poder quedarme, pero para mí es complicado. Necesito tiempo para curarme", expresó con mucha tristeza.

Su decisión llega después de una ola de críticas y especulaciones en redes sociales. Incluso, el exchico reality Israel Dreyfus insinuó que la había visto con otra persona en una discoteca, lo que generó más comentarios sobre su situación personal.

¿Volverá al programa? Por ahora, el regreso de Laura Spoya es incierto. Aunque sus compañeros le mostraron todo su apoyo y la quieren de vuelta, ella ha preferido priorizar su salud emocional y el bienestar de su familia. Sus seguidores también le han enviado mensajes de aliento en redes, pidiéndole que se tome el tiempo que necesite y que vuelva cuando esté lista.