¡No quiere saber nada! Brian Rullan toma radical decisión luego que Laura Spoya confirme su separación

Laura Spoya se encuentra envuelta en un nuevo escándalo debido a que, la mañana de ayer, anunció la operación definitiva de su esposo, Brian Rullan. Ante ello, el empresario mexicano tomó una radical decisión, ya que, al parecer, no quiere saber nada de la polémica que se ha generado en torno a su matrimonio.

El empresario actualmente vive en México, donde administra hoteles y restaurantes, mientras que Laura reside en Perú y está dedicada de lleno a la conducción de programas de televisión y podcast. El distanciamiento físico entre ambos fue el primer indicio de su separación.

En la más reciente edición de Good Time, el podcast que conduce Laura, ella anunció su separación, y la reacción de Brian ha dejado sorprendidos a todos: colocó su cuenta de Instagram en privado y ha decidido no aceptar más seguidores, al menos por ahora.

Brian aún mantiene habilitada la opción de comentar sus publicaciones, donde varias personas expresaron su tristeza por la separación con Laura. Mientras tanto, el empresario no se ha pronunciado de forma oficial y tampoco ha compartido historias al respecto.

La decisión de Brian Rullan

Cabe resaltar que Laura y Brian tenían una sólida relación de 10 años, y su matrimonio parecía indestructible, ya que la ex Miss Perú vivió un tiempo en México y acompañó a Brian cuando un huracán destruyó todas sus propiedades en Acapulco.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora lanzó una fuerte crítica a Laura Spoya por victimizarse en redes sociales tras hablar entre lágrimas sobre su separación. Para Medina, la modelo no puede acusar a los medios de hacer un "circo" mientras genera contenido sentimental con fines mediáticos.

La popular "Urraca" recordó que ella también ha atravesado momentos polémicos que involucraron a su familia, pero nunca recurrió al drama como estrategia. Incluso dejó una frase contundente dirigida a la modelo:

"Yo la veía llorar y decía: ¿Esto no querías?, ¿No querías este éxito?, que la gente te viera. Has estado jugando a tu telenovela barata dando entrever que no quieres hablar, que hay crisis, pero en el streamer mientras hay más show, hay más vistas...", agregó.