Rodrigo y Gigi critican a Laura Spoya tras anunciar su ruptura con Brian Rullan: "Esto es un show"

Hace unas horas, Laura Spoya anunció el fin de su divorcio con el empresario Brian Rullan en medio de su podcast, donde se retiró entre lágrimas. Ante esto, los conductores Gigi y Rodrigo no dudaron en criticarla afirmando que armó todo un show.

A través de su programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre la reciente confirmación de la separación de Laura Spoya con Brian Rullan, tras varios meses de rumores. Ante esto, los conductores no dudaron de criticarla por armar todo un show en su podcast.

"Eso es un show, que no se queje ¿por qué no acabó? está haciendo show. Si lo digo en cámara y hago esto, me voy, es porque quiero dar pena ¿no? Más que motivos, siempre va poniendo excusas. ¿Cuál es la verdadera Laura Spoya? ¿La achorada, la resuelta? 'quiero ser discreta, pero quiero llamar la atención. No quiero que se metan en mi vida, pero doy más temas'. Eso es escuela de reality lo que tienen ustedes, pero con nosotros, no", expresó Rodrigo González.