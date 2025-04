Peluchín a Mario Irivarren tras echarle la culpa al alcohol: "Te dio el valor de hablar lo que sientes"

Durante las disculpas de Mario Irivarren hacia su pareja Onelia Molina, afirmó que sus acciones fueron causadas por el alcohol. Ante esto, Rodrigo González cree que el chico reality solo tenía reprimido lo que sentía y la bebida lo ayudó a sacarlo a flote.

A través de su programa de 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre estuvieron opinando sobre las declaraciones de Mario Irivarren. Cuando ven que el chico reality le echa la culpa al alcohol de sus acciones y de querer comunicarse con su expareja Vania Bludau, Peluchín no dudó en dar tremendo 'dardo'.

"¿La culpa la tiene el alcohol? Sí, de darte el valor de hablar lo que en realidad sientes y piensas. Estaba tan zampado que decía 'si saben como me invito para qué me pongan' (se ríe). El hecho de que una persona no esté acostumbrado a tomar o no sea usual en él", expresó en su programa afirmando que efectivamente él no suele beber demasiado alcohol.