Michelle Soifer responde a su supuesto "romance" con papá Alejandra Baigorria: "Nos hemos vuelto virales"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, dejó momentos inesperados que se robaron la atención en redes sociales. Uno de ellos fue una fotografía que encendió rumores: Michelle Soifer posando junto a Sergio Baigorria, padre de la novia acompañada por una canción romántica. Las especulaciones no se hicieron esperar, y la popular 'Michi' no tardó en pronunciarse.

Michelle Soifer toma con humor los rumores de romance

Ante los rumores de un posible romance, Michelle Soifer no se quedó callada y decidió pronunciarse con su característico humor. La cantante compartió su reacción en el programa "Más Espectáculos", donde aclaró que la viralización de la imagen fue totalmente inesperada.

"Me volví viral con el papá de Baigorria. Gleyson se ha preocupado ja, ja, ja. Yo lo quiero muchísimo y la verdad que hemos crecido juntos... nos han visto crecer, me causó mucha gracia y yo lo compartí", comentó entre risas, dejando claro que no hay nada más que una buena amistad.

La popular 'Michi' también bromeó sobre la repercusión que tuvo la imagen y aseguró que no ha conversado aún con Alejandra tras el matrimonio. Además, también, mencionó entre risas que su pareja Gleyson Reñé estaría preocupado por este 'romance'.

"¿Le comunicaste a Alejandra? No, los hemos dejado que se recuperen porque yo todavía me estoy recuperando", dijo entre risas. Luego envió un mensaje directo: "Don Sergio Baigorria, un besote, nos hemos vuelto virales... Gley tranquilo, está preocupado por el serrucho".

María Pía evita opinar sobre polémica de Mario Irivarren con Onelia

María Pía Copello brindó declaraciones al programa 'Más Espectáculos' de Jazmín Pinedo, donde se le preguntó directamente por lo ocurrido en la boda de Alejandra y Said. La conductora de 'Mande quien Mande' prefirió no involucrarse y desvió las preguntas con su clásico sentido del humor.

"Yo no sé nada, no he visto nada... sorda, ciega y muda, no he visto nada. Me he dedicado a divertirme y punto. Toda la felicidad para Alejandra y Said, lindo el matrimonio, espectacular. Se han divertido a morir y de eso se trata, que uno la pase súper bien en su matrimonio, muy bonito", declaró.

La reportera insistió en saber si había visto las disculpas de Mario Irivarren hacia Onelia Molina tras el incidente. Sin embargo, María Pía volvió a esquivar la polémica:

"¿Así? No lo he visto, amiga, yo paro en la Matrix", dijo entre risas.

Tanto Michelle Soifer como María Pía Copello prefirieron tomar con humor y ligereza las situaciones que las involucraron tras la boda de Alejandra Baigorria. Mientras una respondió con bromas a un supuesto romance, la otra se desligó por completo de la polémica. El evento, más allá del enlace, sigue dando de qué hablar.