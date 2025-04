Michelle Soifer sobre despedida de soltera de Alejandra Baigorria: "Espero que haya una con las guerreras"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está cada vez más cerca, y los preparativos avanzan a paso firme. Como parte de las celebraciones, la empresaria viajó a Cartagena de Indias, Colombia, para disfrutar de su despedida de soltera. Sin embargo, la ausencia de sus excompañeras de 'Esto es Guerra' no pasó desapercibida, y Michelle Soifer decidió hablar al respecto.

Michelle se pronuncia tras no aparecer en la despedida de soltera

En una reciente entrevista con 'América Espectáculos', Michelle Soifer fue sorprendida con la pregunta sobre la celebración de Baigorria en el extranjero. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de la chica reality que dejó entrever que no sabía de la despedida.

Además, especuló que posiblemente habrá otra celebración local con sus compañeras de "Esto es Guerra". La cantante negó haber sido excluida por su amiga, y sostuvo que probablemente Alejandra organizó la fiesta fuera del país considerando que muchas de sus amigas del programa se encuentran actualmente trabajando.

"Me imagino que habrá acá una despedida de las guerreras, yo espero Baigorria. Yo creo que ella lo ha hecho por el programa porque sabe que estamos aquí, no creo que no me haya invitado a mí", afirmó Michelle.