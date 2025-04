¡Se filtran las imágenes! Alejandra Baigorria disfruta su despedida de soltera en Colombia

Cada vez falta menos para la esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Por ese motivo, la empresaria decidió celebrar su despedida de soltera en Cartagena de Indias, Colombia, acompañada de sus amigas más cercanas. Las imágenes de su viaje rápidamente se volvieron virales en redes sociales, ya que la propia Alejandra compartió varios momentos en su cuenta de Instagram.

Alejandra Baigorria viajó el último viernes a Colombia junto a cinco de sus mejores amigas. Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue la ausencia de la hermana de Said Palao, lo que generó algunas especulaciones.

Durante su estadía, se difundieron varios videos de Alejandra disfrutando al máximo. En uno de los clips, la influencer apareció con un atrevido vestido blanco, bailando en una discoteca y bebiendo junto a sus amigas. Al salir del local, todas fueron captadas riendo y gritando con entusiasmo. Otro video mostró al grupo de amigas en un yate, recorriendo el mar y brindando.

Por su parte, Alejandra también publicó varias fotos donde se le veía relajada y, según los comentarios, en aparente estado de ebriedad. Además, anunció que los fanáticos que deseen ver contenido exclusivo de la celebración podrán acceder mediante su plataforma personal.

"Voy a agarrar y colgar todo desde que me levanto, desde el día anterior lo que hago, todo lo que no hago. Hasta cuando voy al baño, si estoy con diarrea o estreñida, todo", comentó en tono de broma.

Uno de los momentos que más polémica generó fue cuando Alejandra Baigorria apareció con una figura de cartón de tamaño real de Said Palao. Desde que llegó al aeropuerto Jorge Chávez, la empresaria mostró que su despedida sería única, llevando incluso imágenes personalizadas de su futuro esposo.

Sin embargo, algunos seguidores no vieron con buenos ojos este gesto y consideraron que debió disfrutar su soltería sin pensar tanto en su pareja. Ante las críticas, Alejandra respondió firme en redes sociales.

"¿Sabes por qué? Porque ellas conocen a Said y a mí, no como ustedes que hablan lo que escuchan en tele de gente que no sabe cómo es nuestro amor, esa es la cosa".