Pamela López responde con todo a Christian Cueva: "Estamos hablando de una persona mitómana"

En una entrevista, Pamela López decidió mandarle tremendo mensaje al padre de sus hijos, Christian Cueva, tildándolo de 'mitómano' tras recibir carta notarial.

16/08/2025

Christian Cueva decidió enviar una carta notarial a Pamela López luego que lo denunciara públicamente de supuestamente haber llamado a su pareja Paul Michael. Ahora, la influencer decidió responder al padre de sus hijos llamándolo 'mitómano'. 

Pamela López responde a Christian Cueva

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue entrevistada donde reafirma que todo lo que denunció es verdad y que Christian Cueva estaría mintiendo. Así mismo, señala que lo conoce por los años que han convivido y que siempre le ha mentido. 

"La verdad es una sola, yo siento que son patadas de ahogado, acuérdense que estamos hablando de una persona mitómana, y lo digo porque a mí me ha mentido muchos años. Siempre generando cuentos, armando su mejor jugada porque su mejor jugada es la mentira", expresó. 

Así mismo, la madre de los hijos de Cueva afirma que las investigaciones ya iniciarían para ver quién habría realizado aquella llamada al número personal de Paul Michael

"Las personas que conocen a ese tipo podrán confirmar si se trata de su número o no. Las investigaciones ya van a comenzar. Vamos a dar con la locación de ese teléfono, vamos a ver a nombre de quién está ese número, pero la foto se trataba del acompañante del padre de mis hijos, que actualmente radica en Ecuador", añadió. 

¿Cuál es la hipótesis de López?

Durante la entrevista, la influencer fue consultada sobre cuáles habrían sido las razones por la cual el 'Aladino' habría intentado llamar a su pareja por medio de un intermediario. No quiso ser muy ligera al hablar y respondió con una broma. 

"No quiero ser ligera al opinar, pero tengo mil hipótesis. Creo que las personas correctas que te podrían responder es él o en todo caso su amigo, él podría responderte la razón o motivo de querer contactar a Paul ¿Qué te une a él? o de repente quiere contratarlo para que cante, no sé", expresó la influencer ante las cámaras de 'Amor y Fuego'. 

Finalmente, Christian Cueva sigue con el proceso de la denuncia contra Pamela López, luego de que no se ha rectificado. Por el momento, la pareja de Paul Michael se mantiene firme con sus declaraciones y decidió pronunciarse llamándolo 'mitómano' al padre de sus hijos. Además, señaló que espera las investigaciones correspondientes para que se puede revelar a la persona detrás de las llamadas constantes al 'Chalaquito'.

