Alejandra Baigorria enfrenta críticas por 'llevar' a Said a su despedida de soltera: "No saben cómo es nuestro amor"

Alejandra Baigorria se fue con todo para celebrar su despedida de soltera en Colombia. Sin embargo, un detalle que parecía divertido terminó generando críticas en redes sociales: la empresaria llevó una figura de cartón de Said Palao, su futuro esposo, y los comentarios no se hicieron esperar. Ante esto, Ale no se quedó callada y respondió con fuerza.

Alejandra se defiende tras llevar a Said en figura de cartón

Desde que llegó al aeropuerto Jorge Chávez, Alejandra Baigorria mostró que su despedida sería inolvidable. En sus maletas, además de la ropa para la fiesta, también llevaba imágenes personalizadas de Said Palao y, por supuesto, la comentada figura de tamaño real que desató todo el alboroto.

Mientras algunos de sus seguidores la aplaudieron por su originalidad y la buena onda de incluir a su pareja en la celebración, otros no vieron con buenos ojos la idea. Algunos hasta criticaron que sus amigas no le aconsejaran disfrutar la soltería sin pensar tanto en Said.

Alejandra Baigorria se defiende de críticas. (Captura de pantalla)

En uno de los videos de sus redes, respondió directamente a una usuaria que preguntó: "¿Por qué las amigas no le aconsejan?". Ale fue clara: "¿Sabes por qué? Porque ellas conocen a Said y a mí, no como ustedes que hablan lo que escuchan en tele de gente que no sabe cómo es nuestro amor, esa es la cosa."

Así, la empresaria dejó en claro que las críticas no la afectan y que disfruta cada momento como le da la gana.

Así está siendo la despedida de soltera de Alejandra Baigorria

La modelo y empresaria decidió celebrar por todo lo alto y se fue a Cartagena, Colombia, acompañada de sus amigas más cercanas, entre ellas, Vania Bludau.

En sus historias de Instagram, Ale mostró cómo empezó la fiesta en el aeropuerto con todas luciendo chaquetas rosadas y sombreros vaqueros, listas para la aventura. Una vez en Cartagena, la juerga no paró: disfrutaron de fiestas, bailes, risas, y hasta un paseo en yate por la costa colombiana.

Además, Alejandra anunció que sus seguidores podrán ver cada detalle de su despedida y también de su boda gracias a una suscripción exclusiva en Instagram.

"Voy a agarrar y colgar todo desde que me levanto, desde el día anterior lo que hago, todo lo que no hago. Hasta cuando voy al baño, si estoy con diarrea o estreñida, todo", comentó en tono de broma.

Con esta celebración, Alejandra Baigorria dejó claro que está disfrutando cada momento antes de dar el gran paso hacia el altar con Said Palao. Aunque las críticas no faltaron, la empresaria se mostró feliz y enfocada en vivir a su manera uno de los capítulos más importantes de su vida.

Alejandra Baigorria no permite que los comentarios negativos empañen sus festejos. Con carácter firme, dejó claro que su amor con Said Palao es verdadero y que piensa disfrutar su despedida de soltera a su estilo. Ahora, sus seguidores esperan con ansias ver cada detalle de su camino al altar.