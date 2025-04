Elías Montalvo tuvo fuerte PELEA con Mario Hart en EEG: "Me metió un manazo y me mentó la madre"

Elías Montalvo sorprendió a todos al contar, en el programa El Valor de la Verdad, una fuerte pelea que protagonizó con Mario Hart cuando ambos eran parte de Esto es Guerra. El ex chico reality reveló que el conflicto incluyó agresiones físicas y verbales durante una competencia.

El enfrentamiento de Elías Montalvo y Mario Hart

Todo ocurrió durante un duelo de tortazos, una de las dinámicas más vistas del reality. Aunque Montalvo solía superar a Hart en pruebas de destreza, el corredor de autos era quien destacaba en este reto específico, lo que habría generado tensiones entre ambos participantes.

Según relató Elías, Mario Hart no soportó que él respondiera con más fuerza de la habitual. "Me metió un manazo y lo esquivé, pero me siguió corriendo, me tomó del polo y me mentó la madre", contó en televisión nacional. La situación se volvió incontrolable.

La frase que más impactó a los televidentes fue cuando Hart le gritó: "¿Qué te has creído? Yo soy un histórico". Esa expresión, cargada de superioridad, fue el detonante para que Elías reaccionara con más determinación: "Si me tiras fuerte, yo también voy a hacer lo mismo".

Montalvo aseguró que no permitiría que nadie lo humille, y explicó que esta situación lo hizo recordar los momentos más duros de su infancia, cuando fue víctima de bullying escolar. "Recordé las veces que me hicieron bullying en el colegio", confesó, visiblemente afectado.

El testimonio generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos apoyaron al modelo por su valentía. Otros criticaron la actitud de Mario Hart, a quien acusaron de utilizar su fama para intimidar. Sin duda, esta revelación dejó al descubierto una parte desconocida de lo que ocurre detrás de cámaras.

Elías aún extraña a Peter Fajardo

Elías Montalvo volvió a acaparar la atención del público tras su participación en El Valor de la Verdad. Durante el programa, el ex chico reality sorprendió al confesar que aún extraña a su expareja, el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo.

La revelación se dio cuando uno de sus acompañantes activó el botón rojo para evitar que Elías respondiera si se había enamorado de Peter. En su lugar, Beto Ortiz lanzó una nueva pregunta: "¿Extrañas a Peter Fajardo?". Sin dudarlo, Elías respondió que sí, generando gran emoción en el set.

Elías asistió al programa acompañado de su madre y dos amigos cercanos, quienes no solo respaldaron sus respuestas, sino que también se animaron a compartir sus impresiones sobre la antigua relación que mantuvo con el productor del exitoso programa juvenil.

Es así que, la confesión de Elías Montalvo no solo expuso una pelea con Mario Hart, sino también el impacto emocional que le dejó. Su testimonio abrió un debate sobre el maltrato en los realities y la importancia de no normalizar la violencia en televisión.