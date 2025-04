Elías Montalvo reveló que tuvo un romance con el productor de EEG, Peter Fajardo: "Ni siquiera era evidente"

Elías Montalvo fue el invitado especial de 'El Valor de la Verdad' este domingo. Durante su participación, el exchico reality se sinceró frente a Beto Ortiz y compartió momentos desconocidos de su vida personal. Una de las confesiones más sorprendentes de la noche estuvo relacionada con su paso por 'Esto es Guerra', donde reconoció haber tenido un romance con el productor, Peter Fajardo.

En una de las preguntas más esperadas de la noche, Beto Ortiz le preguntó a Elías sobre su relación laboral con Mario Irrivarren durante su paso por 'Esto es Guerra'. Montalvo confirmó que no solo fue Irrivarren quien lo ignoró, sino que varios otros participantes también lo hicieron. Sin embargo, el influencer aclaró que esto no le afectó personalmente.

"No solo él, fueron varios participantes. Yo siempre he sido muy jovial, pero había un grupo que no se dejaba conocer, entre ellos estaba Mario, Said Palao, Karen Dejo, Melissa Lossa", relató.