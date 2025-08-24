¡Gran trayectoria! Papillón recibe reconocimiento por su 28 aniversario en 'El Reventonazo de la Chola'

La orquesta Papillón está celebrando por todo lo alto su 28 aniversario y recibió un emotivo reconocimiento en el programa El Reventonazo de la Chola. El homenaje estuvo encabezado por La Chola Chabuca, quien destacó la trayectoria de la agrupación tropical, considerada una de las más queridas del país por sus inolvidables temas.

Los 28 de años de 'Papillón, la del rico vacilón'

Durante la ceremonia, la conductora expresó unas sentidas palabras en vivo: "Hemos preparado con mucho cariño este reconocimiento a nombre de América Televisión y El Reventonazo, y dice así: A la orquesta 'Papillón, la del rico vacilón', por su 28 aniversario este agosto del 2025". El público respondió con aplausos y gritos de alegría.

El set del programa se llenó de emoción cuando se presentó una hermosa torta temática, alusiva a los 28 años de la orquesta. Los integrantes de Papillón compartieron este emotivo momento cantando el tradicional "Happy Birthday", junto al público presente, que celebró con entusiasmo el recorrido musical de la agrupación.

Como parte del cierre del homenaje, Fiorella, una de las vocalistas de la orquesta, aprovechó para invitar a todos los fanáticos a ser parte de la gran celebración."Los invito este 24 de agosto a que puedan festejar el 28 aniversario de Papillón. Qué lindo poder ser parte de esto todos juntos, en esta linda y hermosa familia papillonera", anunció con emoción.

Deyvis Orosco en el aniversario de Papillón

Deyvis Orosco confirmó que será parte del concierto por el aniversario número 28 de Papillón, que se celebrará este sábado 24 de agosto en el Parque de la Exposición. El anuncio lo hizo en una visita inesperada al programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña, donde compartió su entusiasmo.

La visita se volvió aún más especial cuando empezaron a regalar entradas dobles para el aniversario de Papillón. Una oyente de Villa El Salvador fue una de las afortunadas en ganar.

"La gente de Villa El Salvador, ya sabe", dijo Deyvis emocionado. Leysi, por su parte, recordó: "Este 24 vamos a disfrutar el gran aniversario de Papillón".

Leysi Suárez le pasó la voz al encargado de dar los nombres de los ganadores para que "puedan acompañarnos en el aniversario de Papillón", anunció Leysi, animando a más oyentes a participar.

Es así que, Papillón suma casi tres décadas de historia llevando cumbia y sabor a los escenarios del Perú y el extranjero. Con este homenaje, la agrupación reafirma su lugar como un ícono musical de la cumbia peruana, siempre presente en el corazón de sus seguidores.