Pamela Franco y Christian Cueva presentan "El Perro del Hortelano" en 'Ke Rica Mañana': "Lo van a bailar"

Pamela Franco y Christian Cueva anuncian "El Perro del Hortelano"

Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a la cabina de Radio Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema "El Perro del Hortelano", este martes 23 de diciembre en el programa 'Ke Rica Mañana'. La dupla sorprendió a todos con una canción que promete ser el hit de fin de año y el verano 2026.

Entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y no dejar a nadie sentado.

"Si es por el chicharrón o por amor al chancho", cantaron juntos en vivo mientras sonaba el tema. "Está buena la canción. El fin de año no puede faltar en las reuniones o eventos. (Christian Cueva: Para el verano, para el verano). La fiesta de fin de año, 'El Perro del Hortelano' para que haga bailar", dijo Pamela emocionada.

Letra divertida y llena de picante

La canción mezcla humor con ritmo sabroso, al mejor estilo de la cumbia peruana. Con frases graciosas y un toque de coquetería, la letra ya se volvió viral entre los fans.

"Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho. Mira lo que te pierdes, ella no tiene este cuerpazo. Tengo mil pretendientes y que tú ni me haces caso. Perro del Hortelano, no come ni deja comer. No me da su cariño, tampoco me deja querer", dice parte del tema que ya todos tararean.

Mientras la canción sonaba en la cabina, Pamela y Christian no dudaron en ponerse a bailar, demostrando la buena química que los une dentro y fuera del escenario.

Videoclip en camino

La locutora Leysi Suárez quedó encantada con la canción y no dudó en asegurar que será la más sonada del verano. Pamela, por su parte, adelantó que el videoclip oficial saldrá en los próximos días y promete ser igual de divertido que el tema.

"El Perro del Hortelano para el verano, la canción del 2026", comentó entre risas. "Esperen, porque ya en unos días está el videoclip, que los va a hacer matarse de la risa. Se van a divertir y van a bailar", contó Pamela Franco.

Christian Cueva, siempre con su humor característico, añadió con una sonrisa que el videoclip tendría de todo. Pamela cerró la entrevista dejando a todos con la expectativa.

"Claro, todos los condimentos", dijo el futbolista. "Esperen", finalizó la cumbiambera, dejando a sus fans con intriga.

