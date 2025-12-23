RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela Franco elogia el pasos de baile de Christian Cueva: "Por si vuelve 'El gran show', que lo contraten"

En el programa 'Ke Rica Mañana', Christian Cueva no dudó en sacar sus mejores pasos de baile en vivo y Pamela Franco lo elogió.

Pamela Franco elogia el pasos de baile de Christian Cueva
Pamela Franco elogia el pasos de baile de Christian Cueva (Composición Karibeña)
23/12/2025

Hace unos días, Pamela Franco y Christian Cueva han anunciado su nueva canción juntos, que se convertirá en la canción del verano. Ahora, el pelotero estuvo en Radio Karibeña y sacó sus mejores pasos al momento de escuchar "El Perro del Hortelano".

Pamela Franco elogia el baile de Cueva

En el programa 'Ke Rica Mañana', el pelotero Christian Cueva estuvo presentando el nuevo tema que interpreta junto a su pareja Pamela Franco. Lo que llamó mucho la atención fue los pasitos de baile que hizo el 'Aladino' mientras cantaba en el set.

"Le encanta la bailadita", expresó Leysi Suárez, y Pamela Franco respondió: "Si vuelve 'El Gran Show' para que lo contraten". Entonces, la locutora radial agregó: "El próximo año que habrá programas nuevos, capaz veremos a Cuevita bailando, baila bien ¿Qué tal baila, Pamela?".

Cuando la locutora radial le pregunta a la cantante de cumbia por los pasos de baile del pelotero, la joven elogia a su pareja señalando que todo lo haría bien, reafirmando el amor que sienten. 

"Baila bien, todo lo hace bien la verdad", responde Franco y Cueva menciona: "Eso se llama amor".

Como se recuerda, 'El Gran Show' era el antiguo programa de Gisela Valcárcel que lideraba en rating los sábados por la noche, donde invitaba a varios artistas a concursar en enfrentamientos de baile y canto, donde el ganador se llevaba un gran premio.

Su nuevo tema "El Perro del Hortelano"

Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a la cabina de Radio Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema "El Perro del Hortelano", este martes 23 de diciembre en el programa 'Ke Rica Mañana'. La dupla sorprendió a todos con una canción que promete ser el hit de fin de año y el verano 2026.

Entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y no dejar a nadie sentado.

"Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho", dice parte del tema

De esta manera, Christian Cueva y Pamela Franco presentaron su nueva canción en el programa 'Ke Rica Mañana'. La pareja no dudó en bailar y cantar su tema, pero los pasitos de baile del 'Aladino' no pasaron desapercibidos llevándose los elogios de todos. 

