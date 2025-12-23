Hija de Guillermo Dávila toma radical decisión tras declaraciones del cantante sobre Vasco Madueño

El cantante Guillermo Dávila vuelve a estar en el ojo público luego de sus confesiones en "El Valor de la Verdad". Durante el programa, el artista venezolano reveló que no tiene comunicación con una de sus hijas desde hace ocho años, lo que generó una fuerte reacción familiar. Tras esto, María Elena Dávila tomó una drástica decisión.

Hija de Guillermo Dávila tras polémicas declaraciones de su padre

El reconocido cantante venezolano Guillermo Dávila volvió a generar polémica tras su paso por "El Valor de la Verdad". En el programa, el artista reveló que lleva más de ocho años sin hablar con una de sus hijas, lo que habría provocado una fuerte reacción en su entorno familiar.

Durante la entrevista, Dávila confesó que mantiene buena relación con tres de sus hijos, pero reconoció que una de ellas le cortó la comunicación desde hace casi una década. Según contó, el distanciamiento se produjo tras el escándalo por Vasco Madueño, el hijo que negó por varios años. Además, explicó que su hija también es una figura conocida.

"Estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años. (...) Yo tengo que mantener una posición allí, porque está brava conmigo. Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande", señaló el cantante. "Ella también es una muchacha pública, es una actriz", agregó.

Aunque no dio nombres, las pistas apuntan a María Elena Dávila, hija que tuvo con la presentadora Chiquinquirá Delgado. Ella vive en Estados Unidos y tiene una carrera como actriz y cantante.

Tras la emisión del programa, usuarios notaron que María Elena Dávila eliminó o desactivó su cuenta oficial de Instagram, donde tenía más de 800 mil seguidores. Al intentar ingresar, la red social muestra el mensaje "Cuenta no disponible".

Hija de Guillermo Dávila toma radical decisión tras declaraciones de su padre en EVDLV. (Captura de pantalla)

Este gesto fue interpretado como una forma de evitar comentarios y críticas luego de las declaraciones de su padre. Otros, en cambio, creen que es una señal clara de que el distanciamiento entre ambos sigue vigente. La decisión de cerrar su cuenta causó revuelo entre los fans, que no tardaron en comentar su posible incomodidad con la exposición mediática.

"Siempre he sido reservado con mi vida privada"

En el programa, Dávila explicó que no se arrepiente de cómo manejó la situación con Vasco Madueño, aunque reconoció que fue una etapa difícil. El artista insistió en que cumplió como padre con todos sus hijos, pero aceptó que el quiebre con una de sus hijas fue inevitable.

"Siempre he sido muy reservado con mi vida privada", dijo con firmeza. "No me responde, no sé nada de ella desde hace ocho años", reveló.

Hasta el momento, María Elena no ha dado declaraciones, pero su silencio ha sido interpretado como una respuesta indirecta. Mientras Guillermo intenta mostrarse tranquilo ante la prensa, las redes siguen hablando del tema.

En conclusión, las declaraciones de Guillermo Dávila en "El Valor de la Verdad" no solo reabrieron viejas heridas, sino que también evidenciaron el distanciamiento que mantiene con una de sus hijas. La reacción de María Elena Dávila, al cerrar o desactivar su cuenta en redes sociales, refleja el impacto que tuvieron las palabras del cantante y deja entrever que la reconciliación entre ambos aún está lejos.