Bryan Torres desmiente infidelidad a Samahara tras exposición de video: "Es de 2024 y fue perdonado"

La separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a generar polémica tras la difusión, en 'Esta Noche', de un video donde ella lo enfrenta por una presunta infidelidad. Las imágenes de las cámaras de seguridad de su vivienda sumaron tensión al conflicto. Frente al revuelo, el cantante negó la versión de su expareja y expuso la suya en redes.

La respuesta de Bryan Torres en redes sociales

Bryan Torres utilizó su cuenta de Instagram para rechazar las declaraciones de Samahara Lobatón y aclarar, según él, el contexto real del video que se hizo público. El músico aseguró que las imágenes mostradas corresponden a un hecho del pasado y que no representan el motivo actual de la ruptura.

"No contó con que el video era del 2024 y eso fue perdonado, sí porque me perdonaron. ¡En enero fue perdonado todo! Y TODO el mundo lo sabe", escribió, señalando que ese episodio se cerró a inicios del año.

Torres también afirmó que los problemas más fuertes de la relación no se originaron por una posible infidelidad, sino por discusiones que surgían con frecuencia dentro del hogar.

"No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes", expresó. Según su versión, esos conflictos estaban relacionados con la convivencia y, especialmente, con su hija mayor, fruto de una relación anterior.

El salsero acusó a Samahara de mantener actitudes complicadas hacia la menor. "Ya tengo la culpa por lo que pasó en su momento, contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor", afirmó. Incluso lanzó un mensaje directo a la madre de su hija: "No subir las veces que los insultaste, interrogaste y comparaste a Galiana con la menor. No lo hagas por respeto a mí".

El músico también insinuó que cuenta con registros que respaldarían sus declaraciones. Afirmó que posee grabaciones internas de la vivienda y advirtió que cualquier ataque contra su hija podría tener consecuencias legales. Finalmente, Torres aseguró que la relación no tiene retorno:

"Con esto cierro mi etapa para toda la vida como pareja con ella, sí, porque se lo juré a mi hija". En su descargo, también mencionó su etapa profesional durante el 2024: "Gira Europa 2024. Donde hice de mi vida un carnaval. Separado de ella. Y lo acepto".

El video que Samahara presentó y que reactivó el escándalo

La controversia estalló luego de que Samahara Lobatón mostrara públicamente un video captado por las cámaras de seguridad de la casa que compartía con Bryan Torres. En las imágenes, se aprecia a la influencer revisando el teléfono del cantante. Tras varios minutos, se dirige a la habitación donde él descansaba y lo enfrenta con una serie de preguntas directas:

"¿Quién es ella?" y "¿Por qué me has hecho esto?".

El músico intenta recuperar su celular mientras insiste en negar cualquier falta. En medio de la tensión, Samahara sostiene que él habría eliminado conversaciones con varias mujeres, mencionando nombres y detalles encontrados en la carpeta de "ocultos" del iPhone. Ella asegura que el contenido era comprometedor y que, pese a haberlo perdonado antes, la situación la sobrepasó.

Bryan, por su parte, se mantenía en la misma postura: "Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé", repite mientras intenta defenderse. Este material televisado se convirtió en uno de los puntos más comentados del programa, al exponer una escena privada que ahora forma parte de un capítulo más en la ya mediática ruptura de la pareja.

La difusión del material y la respuesta de Bryan Torres reabrieron una crisis que parecía cerrada. Mientras Samahara sostiene que el video muestra el verdadero motivo de su separación, el cantante asegura que se trata de un episodio antiguo ya superado.