Samahara Lobatón revela video del verdadero motivo de su ruptura con Bryan Torres: "¿Quién es ella?"

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a generar gran atención tras la difusión de un video en el que la influencer enfrenta al cantante por una presunta infidelidad. El material, emitido en Esta Noche, proviene de las cámaras de seguridad de la vivienda que compartían. La grabación muestra el momento que habría desencadenado la separación.

El video que desató el fin de la relación

En el material difundido, Samahara aparece revisando un teléfono móvil. Tras algunos minutos, descubre contenido que la altera por completo. Sin dudar, se dirige a la habitación donde Bryan dormía y lo despierta con una pregunta directa:

"¿Quién es ella?". La escena marca el inicio de una discusión que deja ver el quiebre definitivo de la relación.

Bryan reacciona de inmediato al arrebatarle el celular, intentando evitar que continúe revisando el contenido. Él niega cualquier engaño, mientras Samahara insiste en obtener respuestas. En medio de la tensión, la joven lanza una frase que refleja su dolor:

"¿Por qué me has hecho esto?". La respuesta del cantante llega rápido: "Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé. ¿Por qué quieres pelear? Te lo juro por mis hijos que yo no he hecho".

La conversación se vuelve más intensa cuando ella asegura que él habría borrado conversaciones con mujeres identificadas como Sandra y Ale.

"Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí, tomando screenshot. ¿Por qué me has hecho si ya te perdoné?", reclama Samahara, mientras Bryan repite su versión y mantiene su negativa.

Las imágenes, emitidas en señal abierta, revelan una disputa privada que expone la fragilidad del vínculo que ambos intentaban sostener. El video presentado no solo confirmó la denuncia pública de la influencer, sino que mostró en tiempo real la crudeza del momento que provocó la ruptura, algo que generó amplia reacción en redes y entre los seguidores de ambos.

Samahara explica por qué tenía el celular de Bryan

Durante la entrevista con Chola Chabuca, Samahara aclaró cómo obtuvo acceso al dispositivo de Bryan Torres. Según su versión, no se trató de una revisión intencional ni motivada por celos. Ella relató que estuvo con el teléfono más de una hora porque necesitaba realizar varios pagos del hogar. Después de cumplir con esas gestiones, una intuición la llevó a revisar ciertos contenidos.

"Estuve más de una hora con el celular, estaba pagando cosas de la casa. Luego dije: 'Voy a revisar'. Yo nunca reviso teléfonos porque soy creyente que el que busca encuentra", afirmó. Inicialmente no halló nada sospechoso. Sin embargo, decidió revisar la sección "ocultos" del iPhone. "No encontré nada y algo me hizo ir a sus fotos y no encontré nada. Pero el iPhone tiene una parte que dice 'ocultos' y se desbloquea y encuentro eso y muchas cosas más", explicó.

Samahara añadió que entre el material encontrado había imágenes que la sorprendieron aún más, incluyendo una en la que Bryan llevaba un reloj que ella asegura haberle regalado hace apenas unos meses. Ese detalle reforzó su convicción de que la situación era más grave de lo que imaginaba.

La difusión del video en 'Esta Noche' marcó un antes y un después en la historia de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Lo que parecía una relación en proceso de estabilidad terminó exhibido ante miles de televidentes, mostrando el momento exacto en que la confianza se quebró.