¡Confía en él! Samahara Lobatón afirma que nunca revisa el celular de Bryan Torres: "Ya pasamos lo peor"

Samahara Lobatón regresó de Estados Unidos con sus hijos para reencontrarse con su pareja Bryan Torres. La pareja se animó a presentarse en una entrevista en el programa de Magaly Medina, revelando más detalles de su relación amorosa.

¡Ahora confía en él!

Durante el programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora le recordó a Bryan Torres y Sahamara Lobatón las veces que discutieron en las calles, aquella vez que el salsero fue acusado de infiel y mucho más. Ante esto, la 'urraca' le preguntó a la hija de Melissa Klug si ha tenido que revisar el celular del cantante para averiguar otras infidelidades.

Lo que llamó la atención fue la respuesta de la influencer: "Tan buena soy que nunca he revisado teléfonos, ni en esta relación, ni en ninguna otra. Lo único que he agarrado es para pasárselo a la bebé o cosas así, pero yo entrar a leer conversaciones, no. Las amantes ahora quieren que las veas, ya no se ocultan".

Bryan Torres revela cuando tocó fondo

Es así como Magaly Medina le pregunta a Samahara Lobatón si no pensó en dejar a Bryan Torres cuando salieron varias mujeres afirmando que estuvieron con él. Ante esto, quien respondió fue el salsero contando que tocó fondo al no ver a su familia.

"Hubo un proceso, ella se fue a la casa de su mamá y yo me quedé solo. Yo en ese momento toqué fondo, porque llegar a casa y no ver a mi familia, me chocó tanto. Uno abre su corazón con Dios y es así donde encuentras respuesta", agregó el cantante de salsa.

Además, la hija de Melissa Klug señala que duerme tranquila en su casa y no sufre de inseguridades, a pesara que viajó por mucho tiempo a Estados Unidos. Ante esto, señala que ambos han pasado por mucho en su relación amorosa, que tras llevar terapia y refugiarse en su relación, ahora están más coordinados en su futuro juntos.

"Yo duermo tranquila", dice Samahara a la conductora de televisión y luego, agrega: "Creo que nosotros ya pasamos lo peor, ya ambos estamos alineados en la misma vereda".

De esta forma, Samahara Lobatón y Bryan Torres señalan que su relación amorosa está más estable que nunca, buscando el bienestar de sus hijos llevando terapia . Incluso, la influencer reveló que duerme tranquila cuando el salsero no está en casa y que nunca revisó su celular para buscar amantes