RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Superándose!

¡Confía en él! Samahara Lobatón afirma que nunca revisa el celular de Bryan Torres: "Ya pasamos lo peor"

En una entrevista, Samahara Lobatón sorprendió al revelar que nunca ha revisado el celular de Bryan Torres a pesar de las infidelidades y que ahora, confía en él.

Samahara Lobatón nunca revisó el celular de Bryan Torres
Samahara Lobatón nunca revisó el celular de Bryan Torres (Composición Karibeña)
05/11/2025

Samahara Lobatón regresó de Estados Unidos con sus hijos para reencontrarse con su pareja Bryan Torres. La pareja se animó a presentarse en una entrevista en el programa de Magaly Medina, revelando más detalles de su relación amorosa. 

¡Ahora confía en él!

Durante el programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora le recordó a Bryan Torres y Sahamara Lobatón las veces que discutieron en las calles, aquella vez que el salsero fue acusado de infiel y mucho más. Ante esto, la 'urraca' le preguntó a la hija de Melissa Klug si ha tenido que revisar el celular del cantante para averiguar otras infidelidades. 

Lo que llamó la atención fue la respuesta de la influencer: "Tan buena soy que nunca he revisado teléfonos, ni en esta relación, ni en ninguna otra. Lo único que he agarrado es para pasárselo a la bebé o cosas así, pero yo entrar a leer conversaciones, no. Las amantes ahora quieren que las veas, ya no se ocultan".

Bryan Torres revela cuando tocó fondo

Es así como Magaly Medina le pregunta a Samahara Lobatón si no pensó en dejar a Bryan Torres cuando salieron varias mujeres afirmando que estuvieron con él. Ante esto, quien respondió fue el salsero contando que tocó fondo al no ver a su familia.

"Hubo un proceso, ella se fue a la casa de su mamá y yo me quedé solo. Yo en ese momento toqué fondo, porque llegar a casa y no ver a mi familia, me chocó tanto. Uno abre su corazón con Dios y es así donde encuentras respuesta", agregó el cantante de salsa. 

¡Oficialmente esposos! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una boda civil
Lee también

¡Oficialmente esposos! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una boda civil

Además, la hija de Melissa Klug señala que duerme tranquila en su casa y no sufre de inseguridades, a pesara que viajó por mucho tiempo a Estados Unidos. Ante esto, señala que ambos han pasado por mucho en su relación amorosa, que tras llevar terapia y refugiarse en su relación, ahora están más coordinados en su futuro juntos. 

"Yo duermo tranquila", dice Samahara a la conductora de televisión y luego, agrega: "Creo que nosotros ya pasamos lo peor, ya ambos estamos alineados en la misma vereda". 

María Fe Saldaña rompe su silencio luego que Josimar borrara comunicado anunciando su separación ¿Qué dijo?
Lee también

María Fe Saldaña rompe su silencio luego que Josimar borrara comunicado anunciando su separación ¿Qué dijo?

De esta forma, Samahara Lobatón y Bryan Torres señalan que su relación amorosa está más estable que nunca, buscando el bienestar de sus hijos llevando terapia . Incluso, la influencer reveló que duerme tranquila cuando el salsero no está en casa y que nunca revisó su celular para buscar amantes

Temas relacionados Bryan Torres celular pasamos lo peor Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

Ana Siucho habría mandado una fuerte indirecta a Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad"

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa: "Lo elegiría 50 mil millones de veces más"

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva: ¿Habló de él?

últimas noticias
Karibeña