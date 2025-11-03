Diego Chávarri lanza indirecta tras ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: "Siempre es bueno la comunicación"

El exchico reality Diego Chávarri volvió a ser centro de atención tras su aparición en el Reggaeton Lima Festival, donde sorprendió con un disfraz de "Prisionero de Halloween". Más allá de su peculiar atuendo, el exfutbolista acaparó titulares al ser consultado por la reciente separación entre Melissa Klug y Jesús Barco, una de las rupturas más comentadas del espectáculo peruano.

Diego Chávarri opinó sobre el fin del romance

Durante su llegada al festival, varios medios de comunicación se acercaron al exchico reality para conocer su opinión sobre el fin del compromiso entre Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco. Al ser consultado, Chávarri no ocultó su sorpresa al enterarse de que la empresaria nuevamente estaba soltera.

"¿Qué está soltera otra vez? No sabía", comentó entre risas el exfutbolista, quien en el pasado también fue pareja de Klug.

Al ser interrogado sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura presuntamente un ampay de Barco en una reunión privada con amigas, Chávarri prefirió ser diplomático, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar un consejo.

"Él tiene que comunicar, decir que va a estar con sus amigos, siempre es buena la comunicación", señaló.

Asimismo, cuando le preguntaron si consideraba que Melissa Klug no tenía suerte en el amor, evitó ahondar en el tema y solo atinó a responder:

"No lo sé, no hablo con ella hace años". Con esta declaración, dejó claro que ya no mantiene contacto con la empresaria, pero aún guarda buenos recuerdos de su relación pasada.

@rkt696 Chavarry sobre la relación de Melissa Klug y Jesús Barco ♬ sonido original - rkt696

Jesús Barco y sus mensajes de reflexión

Hace unos días en el programa "América Hoy", se difundieron las recientes publicaciones del deportista, donde deja ver un tono de reflexión y fe. En una de ellas, Barco escribió un mensaje dirigido a Dios que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

"Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles", escribió el futbolista, dejando entrever que intenta encontrar fortaleza espiritual en medio de la tormenta.

En otra publicación, Barco volvió a llamar la atención con un texto más extenso sobre la paciencia y el sentido de los procesos de la vida, lo que muchos consideran una referencia a su situación actual tras el ampay que protagonizó en una fiesta en Huánuco.

"No todo se tiene que resolver hoy ni todo tiene que estar claro de inmediato. La vida es un proceso y la paciencia parte del camino. Confía en que todo tomará sentido en su momento", señaló el jugador.

Por su parte, Melissa Klug también dejó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una respuesta indirecta hacia su expareja. "Aguanté mucho hasta que se rompió", publicó la empresaria, generando especulaciones sobre los verdaderos motivos del fin de su relación.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco parecía estable, incluso con planes de boda en el horizonte, pero los recientes acontecimientos evidencian que la pareja atraviesa un momento difícil. Mientras el futbolista intenta sobrellevar la situación con mensajes de reflexión, Melissa ha optado por mantenerse enfocada en su familia y sus proyectos personales.