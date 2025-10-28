¿Indirecta para Melissa? Jesús Barco lanza mensajes reflexivos en redes: "No todo se tiene que resolver hoy"

Todo parece indicar que Jesús Barco no atraviesa uno de sus mejores momentos personales ni profesionales. Tras su mediática ruptura con Melissa Klug y su salida del club Alianza Universidad de Huánuco, el futbolista sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas como indirectas sobre su actual estado emocional.

Jesús Barco y sus mensajes de reflexión

En el programa "América Hoy", se difundieron las recientes publicaciones del deportista, donde deja ver un tono de reflexión y fe. En una de ellas, Barco escribió un mensaje dirigido a Dios que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

"Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles", escribió el futbolista, dejando entrever que intenta encontrar fortaleza espiritual en medio de la tormenta.

En otra publicación, Barco volvió a llamar la atención con un texto más extenso sobre la paciencia y el sentido de los procesos de la vida, lo que muchos consideran una referencia a su situación actual tras el ampay que protagonizó en una fiesta en Huánuco.

"No todo se tiene que resolver hoy ni todo tiene que estar claro de inmediato. La vida es un proceso y la paciencia parte del camino. Confía en que todo tomará sentido en su momento", señaló el jugador.

Por su parte, Melissa Klug también dejó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una respuesta indirecta hacia su expareja. "Aguanté mucho hasta que se rompió", publicó la empresaria, generando especulaciones sobre los verdaderos motivos del fin de su relación.

Roberto Mosquera aclara la situación de Barco en Alianza Universidad

Ante los rumores sobre la salida de Jesús Barco del club Alianza Universidad, el programa de espectáculos se comunicó con el entrenador Roberto Mosquera, quien ofreció detalles sobre la situación del jugador.

El técnico explicó que desde su llegada al equipo se establecieron normas de convivencia y profesionalismo, las cuales fueron aceptadas por todos los integrantes del plantel, incluido Barco.

"Cuando llegamos al club, todos los jugadores fueron advertidos y se les leyó un reglamento de convivencia que rige nuestra administración deportiva. Se explicó qué se puede hacer y qué no", precisó Mosquera.

Asimismo, el entrenador aseguró que cada jugador firmó un compromiso para mantener una conducta profesional, y que el incumplimiento de esas normas trae consecuencias directas.

"Todos aceptaron las reglas, firmaron un documento y se comprometieron a cumplirlas. No hacerlo va en contra de la salud deportiva y por eso se pone el caso a disposición de la directiva", sentenció el estratega nacional.

Jesús Barco intenta sobrellevar una etapa complicada tras su separación de Melissa Klug y su salida del equipo huanuqueño. Mientras el futbolista se muestra introspectivo y busca apoyo espiritual en sus redes sociales, desde el entorno deportivo se insiste en la importancia de mantener la disciplina.