RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Decidido!

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Por medio de sus redes sociales, Jesús Barco decidió pronunciarse compartiendo un curioso mensaje tras finalizar su romance con Melissa Klug y ampay con mujeres en Huánuco.

Jesús Barco deja curioso mensaje tras ruptura con Melissa Klug
Jesús Barco deja curioso mensaje tras ruptura con Melissa Klug (Composición Karibeña)
22/10/2025

La relación entre la empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco atraviesa un momento crítico tras difundirse imágenes del pelotero en Huánuco con dos mujeres y compañeros de Alianza Universidad. Ahora, el padre de la última hija de Klug ha decidido pronunciarse en sus redes sociales. 

¡Manda fuerte mensaje en redes!

El futbolista Jesús Barco siempre ha tratado de mantenerse alejado de los medios de televisión por su carrera, pero ahora está envuelta en escándalo tras aparecer en una piscina en Huánuco con dos mujeres y compañeros del Club Alianza Universidad de Huánuco. Aunque Melissa Klug anunció su separación, aún no descarta reconciliación.

Por el momento, el joven pelotero ha decidido pronunciarse solamente a través de sus redes sociales compartiendo mensajes. Es así como hace unas horas compartió una publicación donde se mostraría decidido a tomar decisiones que tomen rumbo a su vida. 

"Dream it. Plan it. Do it. (Suéñalo. Planéalo. Hazlo)", expresó. 

@josepastord #greenscreen Que opinas???🚨💥Ig:josepastord💥 #jesusbarco #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

María Fe Saldaña revela que atraviesa mal momento tras embarazo de la 'prima' de Josimar: "Estoy triste"
Lee también

María Fe Saldaña revela que atraviesa mal momento tras embarazo de la 'prima' de Josimar: "Estoy triste"

Así mismo, horas antes de esta publicación también compartió otro mensaje donde habla de reiniciar, volver a empezar y reenfocarse en su vida. Dejando así la posibilidad de probablemente regresar con la madre de su hija o tomar la decisión de continuar su camino separado. 

Melissa Klug sobre Jesús Barco

La madre de Samahara Lobatón también decidió romper su silencio sobre su relación con Jesús Barco y sorprendió al dejar entrever que podría haber una reconciliación con el futbolista. A pesar de haber sido captado con dos mujeres en una piscina en Huánuco, aún tendría esperanzas. 

La empresaria confirmó por medio de una conversación al programa de 'América Hoy' que están atravesando una crisis de pareja, pero no dio por terminada definitivamente la historia de amor que los une desde hace años y de la que nació su hija.

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"
Lee también

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

"Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino, si puede bien, si no, ni modo. La falta de comunicación y lo que hizo es para pensar bien las cosas con cabeza fría. Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación", expresó.

De esta manera, Melissa Klug aún no descarta volver a retomar su relación con Jesús Barco, quien ha decidido no responder a los medios de prensa, pero si ha mandado algunos curiosos mensajes por medio de sus redes sociales. Al parecer, el futbolista peruano estaría enfocado en reiniciar su vida y planeando algo nuevo. 

Temas relacionados Jesús Barco Melissa Klug mensaje Redes Sociales ruptura

Siga leyendo

Lo Más leído

Gustavo Salcedo confiesa que grababa llamadas entre Maju Mantilla y George Slebi: "Le decía 'gracias lindo'"

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel de madrugada tras peculiar reencuentro con su ex

Rosángela Espinoza sorprende con divertida aparición junto a imitador de José Jerí: "El presi y la primera dama"

Nicola Porcella lamenta el fallecimiento de su amigo y conmueve con mensaje: "Le apagaron los sueños"

Abogado de Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla se retiró de su casa: "Él se queda con los hijos"

últimas noticias
Karibeña