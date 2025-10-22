Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

La relación entre la empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco atraviesa un momento crítico tras difundirse imágenes del pelotero en Huánuco con dos mujeres y compañeros de Alianza Universidad. Ahora, el padre de la última hija de Klug ha decidido pronunciarse en sus redes sociales.

¡Manda fuerte mensaje en redes!

El futbolista Jesús Barco siempre ha tratado de mantenerse alejado de los medios de televisión por su carrera, pero ahora está envuelta en escándalo tras aparecer en una piscina en Huánuco con dos mujeres y compañeros del Club Alianza Universidad de Huánuco. Aunque Melissa Klug anunció su separación, aún no descarta reconciliación.

Por el momento, el joven pelotero ha decidido pronunciarse solamente a través de sus redes sociales compartiendo mensajes. Es así como hace unas horas compartió una publicación donde se mostraría decidido a tomar decisiones que tomen rumbo a su vida.

"Dream it. Plan it. Do it. (Suéñalo. Planéalo. Hazlo)", expresó.

Así mismo, horas antes de esta publicación también compartió otro mensaje donde habla de reiniciar, volver a empezar y reenfocarse en su vida. Dejando así la posibilidad de probablemente regresar con la madre de su hija o tomar la decisión de continuar su camino separado.

Melissa Klug sobre Jesús Barco

La madre de Samahara Lobatón también decidió romper su silencio sobre su relación con Jesús Barco y sorprendió al dejar entrever que podría haber una reconciliación con el futbolista. A pesar de haber sido captado con dos mujeres en una piscina en Huánuco, aún tendría esperanzas.

La empresaria confirmó por medio de una conversación al programa de 'América Hoy' que están atravesando una crisis de pareja, pero no dio por terminada definitivamente la historia de amor que los une desde hace años y de la que nació su hija.

"Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino, si puede bien, si no, ni modo. La falta de comunicación y lo que hizo es para pensar bien las cosas con cabeza fría. Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación", expresó.

De esta manera, Melissa Klug aún no descarta volver a retomar su relación con Jesús Barco, quien ha decidido no responder a los medios de prensa, pero si ha mandado algunos curiosos mensajes por medio de sus redes sociales. Al parecer, el futbolista peruano estaría enfocado en reiniciar su vida y planeando algo nuevo.