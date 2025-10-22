Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Melissa Klug, tras confirmar su separación del futbolista Jesús Barco y vivir la polémica generada por su comunicado, decidió priorizar su bienestar y reencontrarse consigo misma. La empresaria, optó por realizarse procedimientos estéticos que le cambiaran su aspecto físico, tras seis embarazos que dejaron huellas en su cuerpo.

Los retoquitos de Melissa Klug para sentirse mejor

Según informó Magaly Medina el martes 21 de octubre, Melissa decidió someterse a varias cirugías estéticas para verse más radiante. Ante eso, Melissa, compartió un mensaje que reflejaba tanto su humor como el esfuerzo físico que implicaron los procedimientos:

"Estoy tuneada. Me duele hasta el ojo que respiro", comentó, dejando claro que el malestar se debía a los retoques estéticos y no a la reciente ruptura amorosa o a la falta de matrimonio.

En una conversación vía WhatsApp con el programa de Magaly, 'La Blanca de Chucuito' explicó los motivos detrás de los cambios. La empresaria dejó entrever que la intención de los retoques es recuperar armonía en su silueta, considerando los cambios que su cuerpo sufrió tras los embarazos.

"Seis embarazos. La piel queda flácida. Mi último embarazo, subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo. Subo y bajo todo el tiempo y porque tenía unos melones demasiado grandes, así que me los achiqué como de quinceañera".

Los retoquitos que cambiaron su silueta

El equipo médico de Melissa confirmó que las intervenciones lograron cambios significativos en su figura. La doctora Roma Coletti, cirujana responsable de los procedimientos, detalló los retoques realizados:

"Le acabo de hacer una reducción de mamas, abdominoplastia y remodelación costal. Lo que hemos hecho es tratar de cambiar las proporciones, quitar la fibrosis previa de cirugías anteriores para que se le vea la cintura más chiquita, más delgada. Está recién operada, todavía en recuperación, y en dos semanas quizá ya pueda mostrar los resultados".

El proceso no fue sencillo. La planificación fue meticulosa debido a las comorbilidades de la empresaria, como resistencia a la insulina, hipotiroidismo y antecedentes quirúrgicos. Incluso, antes de la operación, Melissa pasó un mes en cámara hiperbárica para preparar su cuerpo y asegurar mejores resultados.

"Ha sido una planificación súper larga por los riesgos, porque es una paciente que ya ha tenido seis hijos, tenía cirugías previas, tenía fibrosis abdominal y comorbilidades", indicó la cirujana.

En conclusión, Melissa Klug busca recuperar su bienestar personal y confianza a través de estos procedimientos, enfocándose en su recuperación y en sentirse mejor consigo misma. Los retoquitos estéticos representan un nuevo capítulo en su vida tras la ruptura con Jesús Barco, demostrando que prioriza su salud, su imagen y su tranquilidad emocional.