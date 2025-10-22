Melissa Klug no descarta volver con Jesús Barco: "No sé cómo se vaya a resolver en el camino"

¡Todavía hay esperanza! Tras revelar que se separó de Jesús Barco, Melissa Klug se pronunció y confesó que enfrenta una crisis con el padre de su última hija. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a "América Hoy", la empresaria confirmó que su relación no está en su mejor momento, pero dejó entrever que no todo estaría perdido.

Melissa Klug deja abierta la posibilidad de reconciliación

Melissa Klug rompió su silencio sobre su relación con Jesús Barco y sorprendió al dejar entrever que podría haber una reconciliación con el futbolista. La empresaria confirmó que están atravesando una crisis de pareja, pero no dio por terminada definitivamente la historia de amor que los une desde hace años y de la que nació su hija.

"Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino, si puede bien, si no, ni modo", señaló Melissa en un mensaje enviado a "América Hoy", donde se refirió por primera vez a su situación sentimental.

Melissa Klug cuenta que Jesús Barco y ellaatraviesan una crisis de pareja que puede o no resolverse. (América Hoy)

Las declaraciones de la popular "Blanca de Chucuito" han generado revuelo, ya que a pesar de los rumores de ruptura, no habló de una separación definitiva, sino de una etapa difícil que ambos estarían intentando sobrellevar con calma. Melissa no dudó en admitir que la comunicación entre ambos se ha deteriorado, lo que habría generado varios malentendidos en su relación.

"La falta de comunicación y lo que hizo es para pensar bien las cosas con cabeza fría. Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación", explicó la empresaria, dejando ver que aún siente cariño por el padre de su pequeña.

Melissa revela que está recién operada

Además, la empresaria también contó que atraviesa un proceso de recuperación médica, pues se operó. Por ello, ha decidido mantenerse alejada del ruido mediático.

"Yo estoy recién operada y lo que necesito es recuperarme en paz", señaló Melissa, dejando claro que su prioridad por ahora es cuidar su salud y encontrar tranquilidad emocional.

Melissa Klug confiesa que está recién operada. (América Hoy)

Sus palabras fueron tomadas con comprensión por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos consideran que la empresaria necesita un respiro para sanar tanto física como emocionalmente antes de tomar decisiones sobre su relación.

¿Separación definitiva o pausa temporal? Aunque Melissa no confirmó una ruptura total, sus declaraciones dejaron a todos con la duda sobre si este será el fin o solo una pausa en el amor. Sus recientes declaraciones en "América Hoy" dieron a entender que no descarta retomar la relación con Jesús Barco si logran resolver sus diferencias.

En conclusión, Melissa Klug atraviesa una etapa de reflexión personal y emocional, en la que prefiere priorizar su salud y tranquilidad antes de tomar decisiones definitivas sobre su relación con Jesús Barco. Aunque no confirmó una separación total, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación si ambos logran superar la crisis y reencontrarse con calma.