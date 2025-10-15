Cantante de Agua Marina anuncia pausa en su carrera musical tras ataque: "Por el momento cero presentaciones"

El pasado 8 de octubre, un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos terminó en un episodio de violencia que dejó cinco personas heridas, incluyendo a cuatro miembros de la agrupación. Tras el incidente, Renzo Palacios, uno de los vocalistas del grupo, decidió alejarse temporalmente de los escenarios.

Renzo Palacios se pronuncia sobre su pausa

A través de sus redes sociales, Palacios informó que, por respeto a los afectados y a sus compañeros de Agua Marina, no realizará presentaciones por el momento. El cantante agradeció el apoyo recibido, pero enfatizó la necesidad de proteger a todos los involucrados antes de retomar su actividad artística.

"Por el momento, no voy a trabajar, por el momento cero presentaciones y yo creo que es algo comprensible también por el respeto a las personas que han sido afectadas, mis amigos integrantes de Agua Marina, músicos, los dueños. Yo creo que sería una falta de respeto salir a trabajar por toda la situación que me estoy encontrando", señaló Palacios.

Además, Palacios, aclaró que, aunque no se presentará en vivo, mantendrá comunicación con sus seguidores a través de vídeos y saludos grabados, buscando mantener el vínculo con su público.

"No es fácil, decirles que solamente nosotros hacemos música, hacemos divertir a todo el público y a tener un poquito de paciencia. Por el momento, como lo repito, no salgo a trabajar, pero voy a hacer mis vídeos saludos para ustedes, yo sé que hay gente que quiere los vídeos saludos, me piden y voy a estar a disposición de ustedes en el momento que voy a estar libre", añadió.

Pericia balística vincula atentado con crimen contra trapero y productor

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la Policía Nacional identificó el arma utilizada en el atentado: una pistola calibre 9 mm Parabellum, la misma empleada en el asesinato del cantante de trap 26is y su productor Louis Producer, ocurrido el 14 de abril. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que ambos ataques forman parte de operaciones de una misma red criminal dedicada a la extorsión.

Según el parte policial, los atacantes dispararon desde la parte posterior del escenario en dos ráfagas separadas mientras la orquesta interpretaba uno de sus temas más populares. Los músicos buscaron refugio, algunos resultaron heridos, y el público huyó en pánico.

El fiscal Omar Tello señaló que "el impacto pudo ser mayor si no fuera por las pantallas LED del escenario, que amortiguaron parte de los disparos".

Fuentes del Ministerio Público indicaron que no se descarta que la pistola pertenezca a una red de sicarios con base en los distritos del sur de Lima, dedicada al cobro de cupos mediante amenazas y atentados. La investigación apunta a que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que afecta a artistas y empresarios en la capital.

En conclusión, el ataque a Agua Marina ha dejado una profunda huella en los integrantes del grupo, obligando a Renzo Palacios a tomarse un tiempo de descanso de los escenarios. Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer el vínculo con otras acciones criminales, los seguidores de la orquesta muestran su respaldo y esperan su pronto regreso.