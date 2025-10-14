Flavia López revela que participó en el Miss Grand International tras una lesión: "No iba a tirar la toalla"

Flavia López, acaparó todas las miradas en la pasarela del Miss Grand International 2025, el lunes 13 de octubre en Tailandia. Lució un vestuario inspirado en la orquídea mágica peruana y sorprendió al público con su seguridad al caminar, pese a una reciente lesión en la rodilla que le impedía usar tacones. Su recuperación y determinación destacaron entre los asistentes y seguidores en redes sociales.

Flavia López habla sobre su recuperación

En una entrevista con Trome, Flavia contó cómo afrontó la ruptura parcial de un ligamento en su rodilla izquierda, que la dejó en estado de shock. Sin embargo, la peruana aseguró que no permitió que el contratiempo detuviera su preparación para la gran final del certamen, programada para el 18 de octubre.

"No te voy a mentir, al principio se me pasaron muchas cosas por la cabeza, estaba en shock, pero dije: sigo adelante", expresó Flavia.

La modelo también resaltó la importancia de su preparación y el apoyo recibido en esta etapa de recuperación. Agradeció los mensajes de aliento de sus seguidores y destacó la presencia de Jessica Newton y su equipo, quienes la acompañan ante la ausencia de su familia.

"Sí, aparte esta experiencia solo la viviré una sola vez, entonces no iba a tirar la toalla. Sí, les agradezco a todos por sus lindos mensajes y buenos deseos. Hoy es la etapa preliminar y daré lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de nuestro Perú. No, mi mami no pudo venir, pero está Jessica (Newton), Luty Lobatón, mi director regional y Lucianita Fuster", explicó.

Jessica Newton respalda la participación de Flavia

Por su parte, Jessica Newton también ofreció declaraciones sobre el estado de la representante peruana. Aseguró que Flavia ha pasado por chequeos médicos y, aunque aún mantiene una venda, ya puede caminar sin el soporte completo que usaba anteriormente. Newton resaltó que la modelo participará en la preliminar sin tacones y destacó su fortaleza y disciplina.

"Sí, estuvimos con el doctor. Todavía no le han dado el alta, ya puede caminar sin el control de rodilla tan largo que tenía, pero aún tiene una venda y tendrá que salir en la preliminar sin tacos. Estoy segura de que lo hará increíble porque ganas y fuerza no le falta; sin embargo, hay que seguir las indicaciones del doctor para que no salga adolorida y se vaya a inflamar más la pierna", comentó Newton.

La participación de Flavia López no solo refleja su recuperación física, sino también su determinación y compromiso con representar al Perú en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, dejando en alto el nombre del país y demostrando que los obstáculos pueden ser superados con esfuerzo y disciplina.